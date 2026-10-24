    Desporto

    Daniel Leandro distinguido pela European Athletics

    Por: Daniel Cepa 24 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    Daniel Leandro, responsável pela secção de Atletismo da Associação 20 Kms de Almeirim, foi distinguido pela European Athletics na categoria Member Federation Awards, pelo trabalho desenvolvido ao longo de 2026.

    O reconhecimento foi anunciado este sábado, dia 24 de outubro, durante a cerimónia Golden Tracks, que encerrou a Convenção da European Athletics, realizada em Lausanne, na Suíça.

    Daniel Leandro exerce também as funções de treinador e coordenador nacional do projeto Kids Athletics, iniciativa destinada a promover a prática do atletismo entre as crianças.

    Durante o mês dedicado ao projeto, Portugal foi o sexto país do mundo com maior número de participantes, através de 59 atividades realizadas em maio. A nível europeu, foi o país com melhor desempenho.

    A distinção reconhece, desta forma, o trabalho desenvolvido por Daniel Leandro na divulgação do atletismo, na captação de novos praticantes e na promoção da modalidade junto dos mais jovens.

    O diploma foi recebido, em Lausanne, por Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, e por Sérgio Guedes, vice-presidente da instituição, que representaram Portugal na Convenção da European Athletics.

    O reconhecimento será entregue a Daniel Leandro durante uma das próximas competições nacionais.

    Além de Daniel Leandro, a European Athletics distinguiu os treinadores José Barros e Walquiria Campelo na categoria Coaching Awards, pelos resultados alcançados a nível internacional.

    José Barros é treinador de Gerson Baldé, que se sagrou campeão mundial do salto em comprimento nos Mundiais de pista curta, realizados em março, em Torún, e foi finalista nos Campeonatos da Europa, em Birmingham.

    Walquiria Campelo treina Mamudo Baldé, que estabeleceu o recorde mundial dos 100 metros T54, com o tempo de 13,49 segundos, durante os Campeonatos de Portugal, disputados em julho, em Lisboa.

    Os três reconhecimentos atribuídos destacam o trabalho desenvolvido pelos treinadores portugueses, tanto no alto rendimento como na formação e promoção da prática do atletismo.

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