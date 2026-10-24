Escola de Fazendas inaugura Gabinete de Mediação Escolar

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Escola EB 2,3 Salgueiro Maia em Fazendas de Almeirim inaugurou no dia 20 de outubro o Gabinete de Mediação Escolar

A Escola EB 2,3 Salgueiro Maia, em Fazendas de Almeirim, inaugura o Gabinete de Mediação Escolar, uma iniciativa destinada a promover o diálogo, a convivência saudável e a resolução pacífica de conflitos em contexto escolar.

Dinamizado por professores, psicólogos e pela Educadora Social do Agrupamento, este gabinete pretende constituir um espaço de escuta, orientação e intervenção junto dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento de competências socioemocionais, a promoção da autorregulação emocional e comportamental, a prevenção de comportamentos de risco e a melhoria das relações interpessoais.

Através da mediação, procura-se incentivar o respeito mútuo, a empatia, a responsabilidade e a cooperação, ajudando os alunos a gerir emoções e comportamentos, a resolver conflitos de forma construtiva e a desenvolver estratégias adequadas de autorregulação.

Com esta iniciativa, o Agrupamento Salgueiro Maia, em Fazendas de Almeirim reforça o seu compromisso com o bem-estar dos alunos e com a construção de um ambiente educativo mais seguro, inclusivo e promotor de uma convivência escolar positiva.