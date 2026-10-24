Jornadas da Lezíria do Tejo reforçam importância do trabalho em rede no apoio às vítimas

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O Auditório da Escola Superior Agrária de Santarém recebeu, esta sexta-feira, 23 de outubro, as VIII Jornadas da Lezíria do Tejo contra a Violência, que reuniram profissionais, estudantes e representantes de diferentes instituições para debater a prevenção da violência e a intervenção junto das vítimas.

A iniciativa, promovida pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), destacou a importância da cooperação entre instituições, da proximidade com a comunidade e da criação de respostas integradas que evitem a repetição do relato das vítimas perante diferentes entidades.

O Município de Santarém esteve representado na sessão de abertura por Teresa Ferreira, vereadora com o pelouro da Saúde, que chamou a atenção para a responsabilidade das instituições na construção de respostas mais simples, acessíveis e articuladas.

“Quem pede ajuda já fez a parte mais difícil. Não deve ter de perceber sozinha como funciona o sistema, nem contar a mesma história cinco vezes a cinco entidades diferentes. Fazer com que isso não aconteça é trabalho nosso, das instituições que estão nesta sala”, afirmou Teresa Ferreira.

A autarca sublinhou também que a prevenção começa antes da apresentação de uma denúncia, lembrando que muitas vítimas permanecem em silêncio e desconhecem os recursos de apoio disponíveis.

Teresa Ferreira destacou ainda o papel dos serviços municipais, nomeadamente das equipas de ação social, na identificação de situações de vulnerabilidade. O acompanhamento social, as visitas domiciliárias e a proximidade com a população podem contribuir para detetar casos e encaminhar as vítimas para as respostas adequadas.

O programa das jornadas integrou dois painéis dedicados à prevenção do crime e da violência e à intervenção junto das vítimas.

Entre os temas abordados estiveram a segurança no desporto, os esquemas digitais e a engenharia social, a prevenção da violência no contexto familiar e a proteção das vítimas de crimes digitais.

Durante a tarde realizou-se a mesa-redonda «Apoio à Vítima e Trabalho em Rede», dedicada à comunicação entre instituições, à divulgação de boas práticas e aos desafios colocados à construção de uma resposta integrada.

As VIII Jornadas da Lezíria do Tejo contra a Violência procuraram, assim, reforçar a cooperação entre os diferentes profissionais e entidades que intervêm na prevenção, identificação e acompanhamento das situações de violência.