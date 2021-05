Festas da Cidade adiadas para 2022

Pelo segundo ano consecutivo, As festas da Cidade de Almeirim vão ser adiadas devido à pandemia. O ALMEIRINENSE sabe que há possibilidade de realização de alguns concertos, mas ainda não está fechado. Os artistas que foram contratados para 2020 devem atuar em 2022.



A autarquia justifica a decisão com o facto deste evento festivo que se realizar durante o verão e ter por base uma componente importante de tasquinhas, onde não se consegue garantir distanciamento social nem controlar as entradas no recinto.



“Ora essa componente implica uma proximidade que não se coaduna com os limites de mesas e com as regras de distanciamento da DGS. Além disso os concertos, sendo ao ar livre e gratuitos são impossíveis de controlar no acesso do número de pessoas. Assim e tendo em conta a situação que o País o Mundo vivem com a pandemia entendemos que este ano ainda não estão reunidas as condições para efetuarmos as tradicionais festas de verão. Esperamos regressar em 2022 e estou certo que se a evolução for a que temos assistido ultimamente, assim será”, sublinha Pedro Ribeiro.