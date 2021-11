Secretária de Estado do Turismo visita Quinta da Atela

A CCDR Tejo ( Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo) apresentou, esta tarde, na quinta da Atela, um projecto inovador, intitulado “Tejo Wine Route 118”. A apresentação deste projecto contou com a presença da secretária de Estado do turismo, Rita Marques.

Segundo a secretária de Estado, o vinho é um elemento muito importante para atrair e fixar novos turistas e, como tal, “temos que encontrar os instrumentos necessários para promover esta aliança entre o vinho e o turismo”, referiu

Numa intervenção dirigida ao público, a secretária de estado destacou a importância do vinho no turismo nacional: “Gostaria de realçar este casamento entre o turismo e o vinho. Nós temos evidências empíricas que 10% dos turistas que visitam Portugal fazem-no com uma motivação associada ao vinho”, referiu.

De acordo com a CCDR Tejo, este projeto visa “alavancar o enoturismo, promovendo o território e os vinhos da região”. Segundo a mesma organização, esta rota percorre cerca de 150 quilómetros e abrange sete. Concelhos, entre eles, Abrantes, Constância, Chamusca, Alpiarça, Almeirim, Salvaterra de Magos e Benavente.