Agrupamento de Escolas de Almeirim recebe prémio nacional

O Agrupamento de Escolas de Almeirim foi distinguido com o prémio nacional eTwinning na categoria de projeto de 2.º ciclo.



“Parabéns aos professores envolvidos e à turma do 5.º F, do ano letivo anterior”, sublinha Isabel Reis.



Este projeto disponibiliza uma plataforma para que os profissionais da educação (educadores de infancia, professores, diretores, bibliotecários) que trabalham em escolas dos países europeus envolvidos, possam comunicar, colaborar, desenvolver projetos e partilhar; em suma, sentir-se, e efetivamente ser, parte da mais estimulante comunidade de aprendizagem na Europa. eTwinning é co-financiado pelo Erasmus+, um programa Europeu no domínio da Educação, Formação, Juventude e Desporto.