CAFÉ IN Digital Social debate temas da economia social durante a 2ª Feira Social Digital NERSANT

No âmbito da 2ª Feira Social Digital, que vai decorrer durante o mês de Março e que conta já com 53 expositores inscritos, vai realizar-se o CAFÉ IN Digital Social, um conjunto de workshops online sobre temas de interesse para dirigentes e técnicos das entidades do Setor Social (IPSS, misericórdias, etc.), e para as empresas da região. As inscrições são gratuitas em https://nersant.pt/agenda/, mas obrigatórias para acesso à sessão.



A NERSANT tem dedicado grande atenção ao setor da economia social, e nesse sentido, em 2022 volta a organizar a FEIRA SOCIAL DIGITAL, durante o mês de março. O certame é dedicado à divulgação da oferta das instituições e os serviços e bens que as empresas pretendam comercializar.

As entidades participantes terão direito a um espaço virtual próprio, onde podem apresentar os seus serviços, instalações e valências. Para facilitar a visita do público, o acesso é livre e sem necessidade de registo. O certame é promovido junto de uma base empresarial nacional e internacional, bem como nos diversos meios digitais da associação.

A participação das IPSS´s e Misericórdias é gratuita, bem como para os associados da NERSANT. As empresas não associadas poderão expor no certame virtual, em condições a acordar.

Saiba mais: https://compronoribatejo.pt/feira/2-feira-social-digital