Nélson Mercê: “Arrisco-me a afirmar, que aos longo dos meus 34 anos de autarquia foi dos colegas com maior profissionalismo no exercício  da profissão” 

“O falecimento do arq. Nelson foi uma triste notícia que nos deixou a todos na Câmara Municipal, que com ele lidávamos quase diariamente, em estado de grande consternação. Profissionalmente era a pessoa muito competente, de bom trato e com quem se podia dialogar ou trocar ideias e soluções.

Sem dúvida um excelente arquiteto, um arquiteto de bom senso que estudava previamente a normas para que nada falhasse e que tudo batesse certo. Arrisco-me a afirmar, que aos longo dos meus 34 anos de autarquia foi dos colegas com maior profissionalismo no exercício da profissão com que lidei. Almeirim perdeu muito com a sua partida prematura.

Em meu nome e em nome da equipa de urbanismo da Câmara Municipal de Almeirim, os nossos sentidos pêsames a família.

Até sempre Nelson, vais ser sempre lembrado pela qualidade e postura ímpar que representavas.”



Arq. António Forte