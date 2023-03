Emagreça para não mais engordar

Abordagem à obesidade: hábitos alimentares, atividade física e estética avançada

Sempre que estamos perante um quadro de excesso de peso, é essencial recorrer a ajuda profissional, numa abordagem multidisciplinar, para impedir a progressão e agravamento do problema.

O excesso de peso é cada vez mais, independentemente da faixa etária, um problema de saúde pública que tem como consequência a perda de qualidade de vida e o risco elevado de algumas doenças. Adultos e jovens, homens e mulheres, adotam hábitos e comportamentos que pode levar a uma encruzilhada onde se torna muito difícil regular os excessos, encarados com passividade e até alguma resignação, sem ajuda e orientação de um profissional.

É fácil e comum a noção de autoculpa, esquecendo que, muitas vezes, o excesso de peso nem sempre o resultado de alguma inação, visto que tem origem multifatorial. A etiologia da obesidade pode estar relacionada com fatores genéticos, na medida em que 60% dos pacientes obesos têm um ou ambos os pais obesos; fatores metabólicos, dado que indivíduos obesos demonstram menor capacidade para queimar calorias, ficando esta acumulada no organismo; fatores psicológicos, como ansiedade, stress e baixa autoestima e fatores socioculturais, considerando maus hábitos alimentares e inatividade física.

A obesidade pode ser definida como correspondendo a um excesso de tecido adiposo (gordura) que implica um risco para a saúde, e o seu tratamento deve ser feito através da mudança de hábitos alimentares, da prática regular de exercício físico e de abordagens terapêuticas que estimulam a destruição da gordura corporal.

Porém, para o sucesso, há linhas comportamentais condutoras a ter em conta.

Perturbações alimentares não são hábitos alimentares saudáveis

As perturbações alimentares correspondem a um conjunto de distúrbios que têm como denominador comum uma preocupação exagerada com o peso corporal, que gera comportamentos alimentares anómalos, entre as quais se destacam a anorexia ou bulimia nervosas e o transtorno da compulsão alimentar periódica.

Procurar orientação no sentido de assumir hábitos alimentares saudáveis, num plano de perda de gordura corporal é essencial.

Exercício físico? Sim!! Esteja atento aos limites antes da compulsividade

A alimentação saudável e a atividade física são os principais determinantes da nossa saúde, capazes de evitar ou retardar as principais doenças causadoras de morte ou incapacidade. Porém, já existem estudos que apontam para a prática de exercício físico de forma compulsiva, levando à perda de peso em grandes quantidades, colocando a saúde em risco. Especialistas explicam que a dependência pelo exercício assemelha-se à dependência de substâncias químicas e que sua avaliação deve ser feita considerando os sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos.

Por isso, o conselho é que esteja também orientado na sua prática de exercício físico.

Perder gordura onde é necessário- “Lipoaspiração” não invasiva a laser

Há algumas razões básicas de fisiologia que provam que a gordura não se reduz de forma localizada, apenas com dieta e exercício físico. A gordura está nos adipócitos está sob a forma de triglicéridos, no entanto, as células musculares não conseguem utilizar de forma direta triglicéridos como fonte de energia.

O laser é a mais recente inovação no combate à gordura localizada. É destinado a eliminar permanentemente células de gordura através de necrose, visto que adota a tecnologia hipertérmica de contorno corporal e tem alta afinidade com o tecido adiposo.

A “Lipoaspiração” Não Invasiva a Laser é a abordagem para o excesso de gordura corporal, adaptada às características de cada indivíduo, para resultados ambiciosos e prolongados no tempo. É um procedimento que surge como alternativa à cirurgia e com total perfil de segurança.

Assim, é possível eliminar a gordura mais persistente sem cirurgia, sem tempo de inatividade, sem desconforto, sem efeitos secundários e sem despender muito tempo.

Com recurso a este laser potentíssimo, é possível remover a gordura teimosa com resultados permanentes.

A Organização Mundial de Saúde reconhece que a obesidade tem, atualmente, uma prevalência igual ou superior à da desnutrição e das doenças infeciosas, estimando que, se nada for feito para prevenir e tratar esta epidemia, mais de 50% da população mundial será obesa no ano de 2025.

As evidências científicas comprovam que a intervenção comportamental multidisciplinar de longo prazo é a abordagem mais eficiente para por fim à gordura corporal tão indesejada.

Para o tratamento do excesso de gordura, o Programa de “Lipoaspiração” Não Invasiva a Laser da Corpus Tempo, Clínica Avançada, inicia com a Consulta da Composição Corporal e Avaliação Nutricional, para que, de forma individualizada, seja possível implementar a prática de hábitos alimentares e de vida mais saudáveis, simultaneamente ao processo de aplicação da terapia a laser para redução de gordura corporal.

Como funciona a “Lipoaspiração” Não Invasiva a Laser?

Elimina células gordas, rompendo a membrana dos adipócitos, em zonas como o abdómen, coxas, costas, braços e pescoço, com total segurança, sem aumento do colesterol e triglicéridos.

Qual a duração da sessão?

Em média, uma hora, dependendo das áreas a tratar.

Quantas sessões são necessárias?

Normalmente, não mais que uma a duas sessões. Posteriormente, o organismo liberta a gordura resultante das células adiposas destruídas. Os resultados são visíveis a partir de um mês, com efeito total até três meses.

Sofia Correia

Master em Estética Avançada

Mestrado Internacional em Medicina Estética