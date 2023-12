Médico de Almeirim dirige especialidade de imunoalergologia no Hospital de Santarém

Desde há dois meses que o Hospital Distrital de Santarém (HDS) disponibiliza a especialidade de imunoalergologia, o que foi possível com a chegada do imunoalergologista David Pina Trincão.

“A imunoalergologia é uma especialidade médica que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças alérgicas e das doenças do sistema imunitário, pelo que a sua prática clínica envolve patologias de vários orgãos e sistemas”, destaca David Pina Trincão.

Desde que chegou ao HDS, o médico especialista tem estado envolvido na otimização do diagnóstico e tratamento da alergia alimentar, e farmacológica – com especial foco na elaboração de protocolos de dessensibilização.

O médico imunoalergologista tem intervindo também na participação multidisciplinar em casos complexos de imunodeficiência primária e tem colaborado ativamente com outros profissionais de saúde para promover a sensibilização e educação sobre as condições imunoalérgicas. As suas principais áreas de intervenção abrangem a investigação e gestão da alergia respiratória, cutânea, alimentar e medicamentosa, bem como, os erros inatos de imunidade.

Nesta fase inicial, David Pina Trincão tem colaborado estreitamente com o Serviço de Pneumologia, mas o objetivo é alargar a atividade aos restantes serviços clínicos.

“Pretendo continuar a desenvolver protocolos inovadores, promover a educação sobre estas condições e colaborar estreitamente com os diversos serviços do hospital para proporcionar o melhor cuidado aos nossos doentes. O meu objetivo é contribuir para a evolução contínua da imunoalergologia no contexto hospitalar e na comunidade em geral”, conclui.