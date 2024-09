PJ: Operação “Bola de Neve” desmantela rede criminosa organizada na região

A Polícia Judiciária (PJ) realizou uma operação policial dirigida ao desmantelamento de uma rede criminosa organizada que abastecia, de forma contínua, laboratórios de produção de droga, situados no norte e no centro de Portugal e, também, na zona de Lisboa e Vale do Tejo, que se traduziu na detenção de nove suspeitos dos crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento de capitais, resistência e coação sobre funcionário e condução perigosa de veículo rodoviário, e no cumprimento de 55 mandados de busca domiciliária e não domiciliária.

A investigação, realizada pelos Departamentos de Investigação Criminal de Braga e de Leiria, com a colaboração da Diretoria do Norte e da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, decorria desde o início deste ano e permitiu recolher informação e obter vasta matéria indiciária, conseguindo-se a identificação de uma célula que, a partir do norte de Portugal, procedia à aquisição de elevadas quantidades de produtos químicos e precursores, tendo em vista o abastecimento de diferentes laboratórios artesanais.

Este grupo organizado, de cariz internacional, dedicava-se, também, ao tráfico de estupefacientes (cocaína-base), importada por empresas de fachada, devida e legalmente constituídas, a partir de um país da América do Sul.

A droga vinha dissimulada no interior de cocos, substância esta que, depois, era extraída e transformada em cloridrato de cocaína, em laboratórios artesanais montados para o efeito. Posteriormente, era expedida para país(es) europeus por via rodoviária.

Na mesma operação, desencadeada em Vila Nova de Famalicão, Matosinhos, Maia, Paredes, Leiria, Óbidos, Caldas da Rainha, Alfeizerão, Coruche e Azeitão, foi, ainda, desmantelado um laboratório que não estava a operar.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 830 Kg de pasta de coca em armazéns localizados nos concelhos de Alcobaça e Pombal, centenas de litros de químicos, benzinas, ácidos, precursores e outros, bem como toda uma estrutura apta a transformar pasta de coca em cloridrato de cocaína.

A operação permitiu, ainda, a apreensão de cerca de 31.500 euros em numerário, documentação diversa, 12 viaturas, dois empilhadores e um monta-cargas, material de corte e transformação, aparelhos de comunicação, aparelhos e dispositivos eletrónicos, nomeadamente utilizáveis em contra vigilâncias, armas de fogo e munições, bem como a apreensão de outros ativos económicos e financeiros.

O Laboratório de Polícia Científica da PJ acompanhou as buscas realizadas ao local onde se encontravam os produtos químicos e o comando de Braga da Polícia de Segurança Pública assegurou parte do apoio logístico à operação.

Os detidos foram presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.