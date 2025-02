Dança, teatro, comédia e música nas propostas culturais de março em Almeirim

Humor, teatro, dança e música são as propostas culturais da Câmara Municipal de Almeirim para o mês de março, no Cine Teatro de Almeirim e Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

A programação cultural inicia com a Companhia de Flamengo João Lara, que apresenta o espetáculo “Bailando El Arte”, na sexta-feira, dia 15 de março, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim. O espetáculo está agendado para as 21h30 e os bilhetes são gratuitos.

No dia 21 de março, pelas 21h30, o Cine Teatro de Almeirim, recebe a peça de teatro “Cavalo Branco”, uma comédia em dois atos Hélder Brandão Antunes. Os ingressos tem um custo de 5 euros e estão disponíveis na tesouraria da CM Almeirim.

No dia seguinte, dia 22 de março, no mesmo local, pelas 21h30, Teresa Palma Ferreira apresenta um recital de piano de 70 minutos, com entradas gratuitas.

O mês termina com o espetáculo de comédia hilariante “Despedida de Casados” com Kapinha e Mafalda Teixeira como protagonistas, texto de Luis Filipe Borges e encenação de Ricardo Castro. O evento está marcado para as 21h30, de sábado, dia 29 de março, no Cine Teatro de Almeirim. Os bilhetes tem um custo de 10 euros e estão disponíveis na tesouraria da CM Almeirim.