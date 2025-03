Chuva e vento forte colocam concelho de Almeirim novamente sob aviso amarelo

A chuva e o vento forte previstos para a tarde e noite da próxima quarta-feira, dia 19 de março, levaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar o concelho de Almeirim e restante distrito de Santarém sob aviso amarelo, devido aos efeitos da depressão Martinho

Segundo o IPMA, o aviso amarelo para períodos de chuva, por vezes forte, que pode ser ocasionalmente acompanhada de trovoada está em vigor entre as 19h00 de quarta-feira, dia 19 de março e as 6h00 de quinta-feira, dia 20 de março. Já o aviso amarelo para vento forte de sul/sueste, com rajadas até 90 km/h vigora entre as 12h00 de quarta-feira e as 9h00, de quinta-feira.

Até sexta-feira o acumulado total de precipitação deverá ser entre 50 e 100 milímetros na região.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.