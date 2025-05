24 empresas de Almeirim distinguidas como PME Líder

O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, distinguiu 13.394 empresas com o Estatuto PME Líder 2024, com base nos seus níveis de solidez e de desempenho económico-financeiro. Destas, 553 são do distrito de Santarém, sendo o concelho de Ourém o que mais se destaca nesta região. Já Almeirim tem 24 empresas distinguidas por esta entidade.

O estatuto PME Líder é um selo de reputação criado pelo IAPMEI para distinguir o mérito das PME nacionais com desempenhos superiores. É atribuído em parceria com o Turismo de Portugal (no caso das empresas do setor do Turismo), um conjunto de bancos parceiros e o Grupo Banco Português de Fomento, tendo por base as melhores notações de rating e indicadores económico-financeiros. As PME Líder têm acesso a um conjunto de benefícios, como condições especiais a produtos financeiros e a uma rede de serviços, a facilitação da relação com a banca e o prestígio associado à marca PME Líder na relação com os seus stakeholders.

No ano de 2024, informou o IAPMEI, foram reconhecidas 13.394 empresas a nível nacional com o selo PME Líder, sendo que deste universo, 553 pertencem ao distrito de Santarém, mais 68 do que o ano passado. O distrito de Santarém apresenta 163 novas adesões ao estatuto PME Líder, sendo que 330 selos são renovações. As 553 empresas do distrito agraciadas representam 4% dos selos a nível nacional e um volume de negócios de mais de 2,7 mil milhões de euros.

Das 553 empresas PME Líder do distrito, destacam-se empresas do setor do Comércio (35,99%) e Indústria (25,68%), seguindo-se a Construção e Imobiliário (11,39%), Serviços (9,04%), Agricultura e Pescas (7,78%), Turismo (6,69%) e Transportes (3,44%). Predominam empresas de pequena dimensão.

O concelho do distrito de Santarém que mais empresas PME Líder tem é, à semelhança dos anos anteriores, o concelho de Ourém, com a atribuição de 127 selos, mais do dobro dos selos atribuídos ao segundo concelho do ranking do distrito, Santarém, que tem 61 PME Líder.

Seguem-se, no ranking de concelhos com maior número de PME Líder 2024, o concelho de Rio Maior (44 PME Líder 2024), Benavente (41), Torres Novas (37), Salvaterra de Magos (32), Tomar (30), Abrantes (30), Cartaxo (28), Almeirim (24), Entroncamento (17), Coruche (16), Alcanena (14), Ferreira do Zêzere (14), Chamusca (8), Alpiarça (6), Mação (6), Vila Nova da Barquinha (6), Constância (5), Sardoal (4) e Golegã (3).

De entre as 13.394 empresas agora distinguidas com o Estatuto PME Líder, serão em breve apuradas as que se destaquem pelo seu melhor desempenho, sendo-lhes atribuído o Estatuto PME Excelência, criando condições acrescidas de visibilidade para estas empresas.

Empresas PME Líder 2024 do concelho de Almeirim:

Agrovinal – Produtos para Agricultura, S.A.

Aida & Miguel Penteado – Restauração, Lda.

André Mesquita – Automóveis, Sociedade Unipessoal, Lda.

Apolinários (Irmãos), Lda.

Atlantik – Empresa de Trabalho Temporário, Lda.

Borrego Leonor & Irmão, S.A.

Canelas Irmãos – Distribuidora de Produtos Alimentares e Bebidas, Lda.

Constroguia – Sociedade de Construção Civil, Lda

Correia de Oliveira, Lda.

Fiúza & Bright – Sociedade Vitivinicola, Lda.

Gonçalves & Grilo Lda

Herdade Quinta do Manique, S. A. G., Lda.

Irmãos Marcelino – Sociedade de Exploração Agrícola, Lda.

M.S. Global – Empresa de Trabalho Temporário, Unipessoal Lda.

Maria d’Assunção T. R. Sousa e Silva, Lda.

Marmotejo – Comércio e Indústria Internacional de Mármores, Lda.

Plantiagro II – Agricultura e Silvicultura, S.A.

Plastiagro – Maria Noémia Mauricio, Comércio de Artigos Plásticos, Lda.

Prosaúde, Lda.

Sociedade Agrícola Caneja, Lda

Sociedade Agrícola da Alorna, S.A.

Sociedade Agricola Quinta das Chantas, Lda.

Teletejo – Energia e Comunicações, S.A.

Tó do Forno, Unipessoal Lda.