Chamusca assinala Dia Internacional dos Museus com atividades culturais nas Casas-Museu

O Município da Chamusca, em parceria com a Patrimonium – Gestão e Promoção de Bens Culturais, promove, no próximo sábado, 17 de maio, um conjunto de atividades culturais nas Casas-Museu da vila, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus, celebrado a 18 de maio.

A iniciativa decorrerá na Casa do Moscadim e na Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque, e tem como objetivo promover o património local, estimular a partilha de saberes e reforçar o papel dos museus enquanto espaços de educação e participação cultural.

O programa contempla um atelier de restauro e pintura em azulejo, visitas guiadas aos espaços museológicos e um concerto de música erudita ao final da tarde, proporcionando uma experiência cultural rica e envolvente, num ambiente de proximidade, partilha e valorização do património.

Programa:

10h30 – Atelier de restauro e pintura em azulejo | Casa do Moscadim

11h00 – 1.ª Visita Guiada | Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque

15h00 – 2.ª Visita Guiada | Casa do Moscadim

17h00 – Concerto de música erudita | Casa do Moscadim

Com esta iniciativa, o Município da Chamusca associa-se às comemorações internacionais promovidas pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, que este ano decorrem sob o tema “Museus para a Educação e Investigação”, sublinhando o papel fundamental dos museus como centros vivos de aprendizagem, cooperação e valorização cultural.

O Dia Internacional dos Museus, instituído pelo ICOM em 1977, é celebrado anualmente a 18 de maio, com o objetivo de sensibilizar a sociedade civil para a importância dos museus na promoção do diálogo intercultural, do desenvolvimento sustentável e da paz entre os povos.

A participação nas atividades é gratuita e aberta ao público em geral.