Almeirim recebe roadshow nacional de promoção ao autocaravanismo responsável

A cidade de Almeirim será uma das paragens do roadshow nacional promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR), que arranca a 22 de maio, com o objetivo de promover as Áreas de Serviço para Autocaravanas (ASA) e sensibilizar para a prática do autocaravanismo responsável.

A iniciativa, que arranca em Braga, junto ao monumento evocativo do 25 de Abril (Porta da Liberdade), pelas 10h30 e percorre o país durante 10 dias, passará também por Lisboa, Odemira e Mértola, com Almeirim a assumir um papel central na valorização da oferta da região Ribatejana no segmento do turismo itinerante.

O roadshow será realizado em autocaravana, com momentos institucionais e de divulgação da Rede ASA — uma estrutura com cerca de três dezenas de áreas de serviço em funcionamento, que se tem afirmado como um modelo de referência nacional no apoio ao autocaravanismo.

Almeirim conta com uma dessas áreas, devidamente equipada e integrada no território urbano, o que lhe confere uma posição estratégica nesta rede regional.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, marcará presença no arranque oficial da campanha, em Braga. A ERTAR recorda que tem investido na “estruturação de uma rede sólida de apoio ao turismo itinerante — a Rede de Áreas de Serviço para Autocaravanas (ASA) — que se afirma como um modelo de referência no contexto nacional”.