Faleceu Dr. José Pereira

José Caetano Cocheiro Pereira faleceu, este sábado, aos 95 anos de idade.



Dr. Pereira, como continuava a ser carinhosamente tratado por muitas gerações, foi professor Externato Liceal de Almeirim, onde é hoje, onde é hoje o café Grupo 4.



O Colégio privado, propriedade da Igreja, arrancou no início dos anos 60 e acabou por encerrar em 1971, para dar lugar à abertura do Ciclo Preparatório oficial.



No ano letivo 1971-72 José Pereira e a esposa Lucília Pereira mudaram-se para Santarém, para lecionarem na Escola Industrial e Comercial de Santarém. Aí permaneceram até terminarem as suas carreiras, não sem antes terem, cada um de sua vez, sido Presidentes do Conselho Diretivo dessa Escola, nos tempos tão conturbados do Verão Quente de 1975.



José Pereira foi ainda Presidente do União Futebol Clube de Almeirim e, temporariamente em representação do Pároco, Mesário da nossa Santa Casa da Misericórdia.



Dr. Pereira continuou sempre a ser muito respeitado e admirado por muitos almeirinenses.



O velório realiza-se no Cemitério de Almeirim hoje a partir das 18h ate às 22h. Domingo, a Missa de corpo presente a 16h e cremação, em Almeirim, às 17h.