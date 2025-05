PSD e CDS juntam-se à IL nas autárquicas

A grande novidade foi mesmo a coligação a três, em vez de dois, para as autárquicas deste ano. O PSD e CDS juntam-se à Iniciativa Liberal e o candidato à junta de Almeirim é Tiago Caniço, da IL.



No almoço que juntou várias dezenas de apoiantes e militantes, a coligação confirmou o nome de Maria Clara Pó a Benfica do Ribatejo. Nome que há muito o ALMEIRINENSE tinha adiantado em primeira mão.



À junta da Raposa, António Nunes é o cabeça de lista e em Fazendas de Almeirim vai Ana Luísa Bento.



O Ministro da edução e candidato eleito nas legislativas, Fernando Alexandre, marcou presença no evento que decorreu no parque de merendas da Raposa.