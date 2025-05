Festival Kids Alpiarça celebra o Dia da Criança na Reserva Natural do Cavalo Sorraia

A Reserva Natural do Cavalo Sorraia, em Alpiarça, volta a encher-se de alegria no próximo dia 1 de junho, com a realização da 3.ª edição do Festival Kids Alpiarça.

Integrado nas comemorações do Dia Mundial da Criança, o festival promete um dia inteiro de atividades, animação e momentos inesquecíveis para os mais pequenos e respetivas famílias. O evento, que no ano passado reuniu mais de 1500 participantes, é já uma referência na região.

Com um programa diversificado e gratuito, entre as 10h00 e as 18h00, o recinto será transformado num verdadeiro parque de diversões ao ar livre: insufláveis secos e com água, atividades radicais, jogos tradicionais, experiências educativas, uma animada festa da espuma com DJ e muito mais.

Os bebés também têm direito a um espaço próprio, com uma tenda equipada para garantir conforto e segurança, incluindo zona para aquecer refeições.

O recinto contará ainda com zonas de piquenique, áreas de descanso, espaços de convívio e food trucks com várias opções de alimentação.

O Festival Kids Alpiarça tem entrada gratuita e é uma verdadeira festa da infância, com dia repleto de magia, onde as crianças são, de facto, o centro das atenções.

09h00

Concurso de Pesca Infantil

Local: Albufeira dos Patudos | Concentração às 08h15

Consulte as Normas de participação e faça aqui a Inscrição Online



09h30

Atividade de Exploração da Natureza

Pela Associação dos Amigos Natureza de Alpiarça (AANA)



10h00 às 12h00

Batismos a Cavalo (Mediante aquisição de bilhete)



10h30

Atividade “Vamos alimentar os animais”



15h00 às 17h00

Performance Itinerante Tecnológica ” Comida que Toca”

Por Persil Noir



16h00 às 18h00

Batismos a Cavalo (Mediante aquisição de bilhete)



16h00

Atividade “Vamos alimentar os animais”



18H00

Festa da Espuma com DJ





ATIVIDADES REGULARES AO LONGO DO DIA



Jogos tradicionais | Parede de escalada, Slide e Rappel

Insufláveis com e sem água e Escorrega de água | Mini BTT

Mini Bombeiros | Adoção de animais (Canil) | Caricaturas



Workshops:

– Cores para todos (CLDS 5G Alpiarça)

– Oficina dos Miúdos (Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça)

– Atividade de Expressão Artística e Educação Ambiental

(Associação dos Amigos Natureza de Alpiarça)

– Pintar e animar a natureza (Biblioteca Municipal de Alpiarça)

– Bibliotic’s (Biblioteca Municipal de Alpiarça)

– Legolândia (EMIC)