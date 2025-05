Julinho KSD, Olavo Bilac e Minhotos Marotos nas Festas da Cidade de Almeirim

Julinho KSD, Olavo Bilac e os Minhotos Marotos são o grande destaque das Festas da Cidade de Almeirim, que decorrem de 20 a 29 de junho, nos jardins da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, numa organização da Câmara Municipal de Almeirim.

Durante dez dias, a cidade recebe um vasto programa de iniciativas que mistura música ao vivo, folclore, marchas populares, picarias, desporto, exposições, tasquinhas e animação de rua.

O destaque musical vai para a atuação de Julinho KSD, no domingo, 29 de junho, artista que tem vindo a conquistar o público jovem com temas como “Sentimento Safari”. Também em destaque estará Olavo Bilac, que sobe ao palco logo na noite de abertura, a 20 de junho, prometendo um concerto cheio de emoção com os seus grandes êxitos. Também os Minhotos Marotos, grupo musical liderado por Cláudia Martins, que se destaca na música popular portuguesa, especialmente na música tradicional minhota, sobem ao palco no dia 26 de junho.

Ao longo da semana, o palco principal recebe ainda Projeto CID, A Kind of Queen (Tributo a Queen), Bad Guys, Invictus, Carapaus de Corrida, Dança Criativa.

A componente musical estende-se também às Almeirim Night Sessions, com animação noturna na Arena d’Almeirim nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.

As tradições populares também estarão presentes com o Festival de Folclore de Almeirim do Rancho da Casa do Povo de Almeirim, as Picarias nos dias 20, 21 e 28 de junho, os desfiles da marchas populares do concelho, o concerto da Banda Marcial de Almeirim e a animação de recinto com os cavaquinhos do Orfeão de Almeirim.

Como habitual, o recinto contará com tasquinhas, espaços de restauração e convívio, com oferta de gastronomia local, doces regionais e vinhos da região.

O cartaz inclui ainda eventos desportivos como a Corrida “Correr nas Festas” no dia 27 de junho, a X-GymFest – Sarau de Ginástica no Pavilhão Alfredo Bento Calado, além de espetáculos de dança e momentos de animação infantil.

Programa:

20 de junho (sexta-feira)

19h00 – Abertura do Recinto · Animação com Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim

19h00 – Exposição “As Novas Mulheres do meu País” · Org. APAV (Biblioteca)

21h30 – Velha Guarda do Rancho Folc. da Casa do Povo de Almeirim (Palco 2)

22h00 – OLAVO BILAC (Palco 1)

00h00 – Picaria (Picariódromo)

00h05 – Almeirim Night Sessions #1 (Arena d’Almeirim)

21 de junho (sábado)

19h00 – Abertura do Recinto · Animação com Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim

20h00 – X-GymFest – Sarau Ginástica Acrobática · Org. Ass. 20km (Pavilhão ABC)

20h30 – Zumba Fitness com Joana Penas (Palco 2)

21h30 – Marcha da USAL (Avenida)

23h00 – Festival de Folclore – Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim (Palco 1)

00h00 – Picaria (Picariódromo)

00h05 – Almeirim Night Sessions #2 (Arena d’Almeirim)

22 de junho (domingo)

09h00 – 6º Encontro de Vespas de Almeirim (Concentração: Piscinas)

21h30 – Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo (Palco 2)

22h00 – Marcha Popular de Benfica do Ribatejo (Avenida)

22h30 – LOS INVICTUS em concerto (Palco 1)

23 de junho (segunda-feira)

21h30 – Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim (Palco 2)

22h00 – CARAPAUS DE CORRIDA em concerto (Palco 1)

24 de junho (terça-feira)

21h00 – Dança Criativa (Palco 2)

21h00 – Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim (Palco 2)

22h00 – PROJETO CID Projeto musical (Palco 1)

25 de junho (quarta-feira)

21h00 – Tuna da Usal (Palco 2)

21h30 – Escola de Folclore da Casa do Povo de Almeirim (Palco 2)

22h00 – BANDA MARCIAL DE ALMEIRIM (Palco 1)

26 de junho (quinta-feira)

21h00 – Velha Guarda do Folclore de Fazendas de Almeirim (Palco 2)

21h30 – Marcha de Almeirim (Avenida)

22h30 – MINHOTOS MAROTOS em concerto (Palco 1)

27 de junho (sexta-feira)

19h00 – Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim (Todo o recinto)

19h45 – CORRER NAS FESTAS atletismo popular (10km piso misto) (Avenida)

22h00 – A KIND OF QUEEN, TRIBUTO AOS QUEEN (Palco1)

00h00 – Picaria (Picariódromo)

00h05 – Almeirim Night Sessions #3 (Arena d’Almeirim)

28 de junho (sábado)

19h00 – Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim (Todo o recinto)

21h30 – Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa (Palco 2)

22h00 – BAD GUYS (Palco 1)

00h00 – Picaria (Picariódromo)

00h05 – Almeirim Night Sessions #4 (Arena d’Almeirim)

29 de junho (domingo)

21h30 – Rancho Folclórico de Paço dos Negros (Palco 2)

22h00 – Marcha de Fazendas de Almeirim (Avenida)

22h30 – JULINHO KSD (Palco 1)