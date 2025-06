Festival Vapor anuncia primeiros nomes

Expresso Transatlântico, Mão Morta e Selma Uamusse são os primeiros nomes confirmados para o Festival Vapor, que acontece de 12 a 14 de setembro, no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento.

Os Expresso Transatlântico viajam musicalmente entre as influências da tradição portuguesa e as sonoridades contemporâneas globais. O trio composto por Gaspar Varela, Sebastião Varela e Rafael Matos lançou este ano Flor de Trovão, primeiro single do álbum previsto para 2026, com produção de Paulo Furtado (The Legendary Tigerman). Após o álbum de estreia (Ressaca Bailada, 2023), que constou em listas dos melhores álbuns nacionais e após o filme-concerto, escrito e realizado por Sebastião Varela, e várias salas esgotadas, a banda soma territórios e tem conquistado público pelos quatro cantos do globo.

Mão Morta – projeto de Adolfo Luxúria Canibal, Miguel Pedro, António Rafael, Vasco Vaz, Ruca Lacerda e Rui Leal – comemoraram 40 anos de existência no ano em que foram assinalados os 50 anos do 25 de Abril, Inspirados por estas duas efemérides, apresentam no Festival Vapor Viva la Murte!, espetáculo a partir de algumas das referências maiores de músicas revolucionárias, como Zeca Afonso, Zé Mário Branco, Adriano Correia de Oliveira ou Ary dos Santos, entre outros. Na companhia de um coro de vozes masculinas em palco – um simbolismo direto ao hino Grândola, Vila Morena – neste concerto, as referências melódicas e harmónicas da música de intervenção portuguesa pré-25 de Abril cruzam-se com o rock e o experimentalismo próprio da sonoridade dos Mão Morta.

A música de Selma Uamusse acentua uma africanidade que continua a inspirar letras e melodias, mas que se mistura por esse mundo fora, em temas e arranjos, uns mais próximos da tradição do folclore, outros que vagueiam entre o eletrónico, o rock, o afro-beat e o experimental. Com muito ritmo e calor, os seus concertos são um manifesto pela harmonia ao que nos rodeia, um olhar positivo sobre o mundo, sendo também uma forma de luta e de esperança por uma sociedade mais livre, com mais amor.

Organizado pelo Município do Entroncamento e pelo Museu Nacional Ferroviário, o Festival Vapor apresenta – sob o mote Fantasiar o Futuro – uma programação contemporânea, com concertos, filmes, exposições, literatura, feira do livro, oficinas e muitas atividades steampunk para todas as idades.

Artes, tecnologia e ciência como bases de um futuro melhor, mais diverso, inclusivo e sustentável, numa fase de crescimento, com mais programação, novos planos de ação e uma imagem que acompanha esta evolução, o Festival Vapor apresenta mais informações sobre o programa em breve.

Os bilhetes custam, numa primeira fase, 15€ (passe 3 dias) e 6€ (bilhete diário) e já estão à venda nos locais habituais e no Museu Nacional Ferroviário. Mais informações no website https://festivalvapor.entroncamento.pt, no Instagram (instagram.com/festivalvapor) e no Facebook (facebook.com/festivalvapor).