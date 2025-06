Almeirim quase nos 40 graus

O dia 8 de junho, domingo, marca o regresso do calor tórrido ao território continental. Espera-se um dia de céu pouco nublado ou limpo com o vento a comportar-se da mesma forma que no dia anterior e a cidade de Almeirim vai registar uma temperatura próxima dos 34 graus.



No entanto, a segunda-feira, dia 9, vai estar ainda mais quente. Os termómetros devem registar 39 graus no concelho de Almeirim, segundo o IPMA. Mas a mínima nesse dia deve rondar os 16.

A partir de terça-feira, dia 10, as temperaturas baixam mas mantém-se na ordem dos 30 graus.