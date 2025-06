FNA: Almeirim na feira no dia 9 junho

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) volta a participar na Feira Nacional de Agricultura, que decorre de 7 a 15 de junho, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém.

Na Nave A “Prazer de Provar”, a CIMLT dinamiza mais uma vez, em conjunto com os onze municípios associados, o stand intermunicipal da Lezíria do Tejo, onde os visitantes podem conhecer o turismo e a gastronomia da região.

Os Dias do Município estão distribuídos da seguinte forma:

– 7 de junho – Dia do Município de Rio Maior

– 8 de junho – Dia do Município do Cartaxo

– 9 de junho – Dia do Município de Almeirim

– 10 de junho – Dia dos Municípios de Benavente e de Coruche

– 11 de junho – Dia dos Municípios da Chamusca e da Golegã

– 12 de junho – Dia do Município de Alpiarça

– 13 de junho – Dia do Município de Santarém

– 14 de junho – Dia do Município de Azambuja

– 15 de junho – Dia do Município de Salvaterra de Magos

A animação no stand da CIMLT vai acontecer da seguinte forma:

DIA 7 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

NO STAND DA CIMLT

Ao longo do dia:

– Promoção turística

– Degustação de enchidos Mestre Henriques e Pão de Rio Maior Magirus

DIA 8 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DO CARTAXO

NO STAND DA CIMLT

14h00 – Showcooking “Ensopado de Borrego c/ Couve Avinagrada e Agridoce de Pera Rocha”, pelo Chef Tiago Gaspar

Ao longo do dia:

– Promoção e provas de vinho: Adega do Cartaxo, Casal do Conde e Sublime Palato (Ricardo Alfeirão)

– Venda de Caspiadas / produtos regionais (Quarentões de Pontével)

NO RECINTO DO CNEMA

15h00 e 17h00 – Atuação do Rancho Folclórico de Vale da Pinta

DIA 9 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

NO STAND DA CIMLT

14h00 – Produtos típicos de Almeirim (sopa da pedra, caralhotas, melão)

19h00 – Gentes de Almeirim apresentam arroz doce e bolo de melão

Ao longo do dia:

Promoção de produtos típicos de Almeirim

NA NAVE C DO CNEMA – PALCO

14h00 – CRIAL (peça musical)

18h20 – Rancho Folclórico da Universidade Sénior de Almeirim

18h40 – Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim

19h00 – Velha Guarda do Folclore de Fazendas de Almeirim

19h20 – Rancho Folclórico de Paço dos Negros

19h40 – Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa

20h00 – Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim

20h20 – Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim

20h40 – Movimento Palco (artes performativas)

21h00 – Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo

21h20 – Grupo de Dança Associação 20KM de Almeirim

21h40 – Rancho Folclórico Velhas Guardas do Folclore de Almeirim

NO ÁTRIO / EXTERIOR DO CNEMA

19h30 – Marcha Popular de Fazendas de Almeirim

20h00 – Marcha da USAL

21h00 – Marcha Popular de Almeirim

21h30 – Marcha de Benfica do Ribatejo

DIA 10 DE JUNHO – DIA DOS MUNICÍPIOS DE BENAVENTE E DE CORUCHE

NO STAND DA CIMLT

12h00/18h00 – Animação com os Revisteiros – “Maria Sardinha e Manel Sardinheiro”

Org: Município de Benavente

12h30/13h30 – Momento Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana – ARCAS-Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora

Org: Município de Benavente

14h00 – Momento Carolino Doce

Org: Município Benavente

15h00/16h00 – Showcooking: Confeção de Areias do Sorraia por “Doces do Coração” de Esmeralda Gouveia – Medalha de Prata no 14º Concurso Nacional de Doçaria Simples Tradicional Portuguesa

Org: Município de Coruche

16h00/17h00 – Prova de vinhos com Quinta da Arriça

Org: Município de Coruche

17h30 – Momento Festa da Amizade – Sardinha Assada de Benavente / Divulgação das Festas Tradicionais do Município

Org: Município de Benavente

19h00/20h00 – Showcooking: Sabores do Toiro Bravo por Carnes Bravas by deCatering

Entrada: Cabeças de Toiro Bravo

Prato principal: Torricado de Toiro Bravo

Sobremesa: Delícias de Toiro Bravo

Org: Município de Coruche

Ao longo do dia:

– Divulgação e Promoção da Oferta Turística dos Municípios de Benavente e Coruche e Produtos Regionais

– Artesanato de Coruche: Atelier de Bordados de Manuela Mesquita

NO ESPAÇO FNAZINHA

10h30 – Hora do Conto “Onde moram as coisas” de Pedro Ferrão e Marc Parchow, com a colaboração da Biblioteca Municipal de Benavente

16h00 – Hora do Conto “Uma história de amizade” de Alex Latimer, com a colaboração da Biblioteca Municipal de Coruche

DIA 11 DE JUNHO – DIA DOS MUNICÍPIOS DA CHAMUSCA E DA GOLEGÃ

MUNICÍPIO DA CHAMUSCA

NO STAND DA CIMLT

14h00/19h00 – Atelier de Azulejaria e Cerâmica Graça Neto

14h00/19h00 – Produtos Silvestre

19h30/21h00: Degustação:

– Oficina Gulosa – Peixe Doce

– Casal da Vinha – Licores

Ao longo do dia

– Promoção turística do concelho

– Exposição de produtos locais

– Tômbola de brindes

NA NAVE C DO CNEMA – PALCO

21h30 – Rancho Folclórico:

– Atuação do Rancho Folclórico da Parreira

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

NO STAND DA CIMLT

15h00 – Sabores intemporais: merendeiras da Golegã e Café das Velhas; recriação etnográfica pelo Rancho Folclórico da Golegã

Ao longo do dia:

– Biosoluções Agrícolas do Concelho – projeto Quinta da Cholda e Fundação Mendes Gonçalves

– Produtos turísticos do Concelho

ESTÚDIO DO CNEMA

11h00 – Da Agricultura Sustentável à Regenerativa: apresentação dos projetos da Quinta da Cholda e da Fundação Mendes Gonçalves

DIA 12 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DE ALPIARÇA

NO STAND DA CIMLT

12h00 – Apresentação gastronómica pelo Restaurante O Calhambeque

13h00 – Apresentação gastronómica pelo Restaurante Super Águia

15h00 – Provas de doçaria tradicional de Alpiarça, pela doceira Ana Tendeiro

16h00 – Promoção do Festival Gastronómico – Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana, pelo cozinheiro Marco Rodrigues

17h00 – Representação da empresa Tribe Açaí – degustação de sorvetes

19h00 – Apresentação gastronómica pelo Restaurante Tasca do Carril

– Promoção do alojamento local pela Quinta da Pinheira, Pinheirinha Guest House e Mappi alojamento local

– Promoção da Coudelaria João Relvas

Ao longo do dia:

Provas de vinhos:

– Casa Paciência

– Vinhos Minoc

– Vinhos Canto do Marquês

– Vinhos Mouchão do Inglês

– Vinhos Quinta da Atela

NA NAVE C DO CNEMA – PALCO

20h00 – Apresentação – Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio

21h00 – Apresentação – Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça

DIA 13 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

NO STAND DA CIMLT

Ao longo do dia:

– IEFP – INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTARÉM – Apresentação da Escola e vários momentos de confeção criativa e degustação de iguarias, pelos chefes António Manalvo e Sérgio Parente

– AgriMendes – Degustação de azeites

– Queijos da Quinta – Degustação de Queijos

– Sabores do Campo – Degustação de compotas

– MVP Gin – Degustação de Gins

– Landscape Farm – Degustação de Azeites, compotas e outros produtos do campo

– Delícias da Célia – Degustação de Doçaria Tradicional

– Quinta da Ribeirinha – Degustação de vinhos

DIA 14 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

NO STAND DA CIMLT

Animação:

15h00 – Oficina da Cana Rachada

16h00 – Demonstração de arranjo de redes de pesca tradicional, com a participação de Avieiros da Aldeia Avieira do Porto da Palha

18h00 – Provas de Torricado com Bacalhau e Lapardana

Ao longo do dia:

– Promoção turística

– Gastronomia: Degustação de diversos produtos gastronómicos do Concelho de Azambuja: Torricado; Doçaria – Guezzo Gormet: Bolachas e Biscoitos; Pastelaria Favorita: Queijadinhas de Azambuja; Bolos de Casamento: Lúcia Soares; Tradifana: Doçaria; Mel e Azeite – Casal da Fonte

– Provas de Vinhos Premiados no 42º Concurso de Vinhos do Município de Azambuja: 1º Lugar Tinto: Casal da Fonte; 1º Lugar Branco e Rosé: Quinta da Lapa

NO ESPAÇO FNAZINHA

– 11h00 – “Vens Comigo?” – Hora do Conto com a autora do livro, Inês Ramos

DIA 15 DE JUNHO – DIA DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

NO STAND DA CIMLT

11H00 – Degustação de mel – Asdrúbal Vieira

11H00 – Degustação e venda de enchidos Fumeiro Ribatejano

14H00 – Degustação e venda de azeite Arquimínio Santos, Lda

14H00 – Degustação e venda de licores Fábrica de Licores – JLR

16H00 – Showcooking “Mês da Enguia”, pela Escola Profissional de Salvaterra de Magos

Ao longo do dia:

Presença de artesãos do concelho de Salvaterra de Magos ao longo do dia, a trabalhar ao vivo:

– Equilusa (correaria)

– Rui de Carvalho Dias (trabalho com cordas)

– António Vidigal Neves (cestaria/vimes)

– Maria Manuela Pereira (barretes em croché)

Consulte o programa geral da FNA 25 em https://cnema.pt/FNA/2025/FNA-25-PROGRAMA-GERAL.pdf