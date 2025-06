O Comando Territorial de Santarém, no âmbito da “Peregrinação das Crianças”, evento que reúne milhares de peregrinos, maioritariamente crianças, oriundos de várias zonas do país, no dia 10 de junho, implementará um dispositivo especial de segurança, na cidade de Fátima.

O Santuário de Fátima é um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo, acolhendo anualmente cerca de 7 milhões de peregrinos e visitantes, sendo o dia 10 de junho uma data de elevada afluência, devido às comemorações religiosas que aí se realizam. O significativo aglomerado de crianças, de várias idades, e a dimensão esperada do evento exigem uma atenção redobrada a todos os aspetos relacionados com a segurança de pessoas e bens, bem como com a gestão da mobilidade rodoviária interna e nos acessos à cidade.

Esta operação prevê a interdição temporária do espaço aéreo, com vista a prevenir a realização de voos não autorizados de drones, bem como o reforço do patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade, assegurando a segurança rodoviária, a fluidez do trânsito e a tranquilidade pública ao longo de todo o evento. Neste contexto, será também intensificado o policiamento nas imediações do Santuário de Fátima e zonas envolventes, com o objetivo de garantir a proteção dos peregrinos e prevenir a atividade criminal.

Ainda no âmbito desta operação, realizar-se-á, a partir das 13h00, no Parque de Estacionamento n.º 12, em Fátima, uma demonstração de meios da GNR, com a participação das valências Territorial, Trânsito, Intervenção, Cavalaria e de Proteção e Socorro. Esta iniciativa visa proporcionar aos visitantes e peregrinos a oportunidade de conhecer e interagir com os meios da GNR, estando todos convidados a visitar o local.