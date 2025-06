Alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim conquistam 3.º lugar no concurso Sitestar.pt

Os alunos Diogo Castelo e Duarte Guia, do Curso Profissional de Técnico de Multimédia do Agrupamento de Escolas de Almeirim, conquistaram o 3.º lugar na categoria “Com Talento Faz a Diferença” do concurso Sitestar.pt, uma iniciativa da DECO Jovem.

O site premiado foi desenvolvido para divulgar um documentário sobre a banda Five Vox, realizado pelo aluno Diogo Castelo no âmbito da sua Prova de Aptidão Profissional (PAP).

O concurso Sitestar.pt desafia os alunos nacionais a criarem sites inovadores com conteúdos que promovam a cidadania, a inclusão e o empreendedorismo digital. O prémio atribuído à equipa de Almeirim é um reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do curso e uma valorização na formação profissional na área da multimédia.

O projeto contou com o apoio da professora Teresa Marcelino, que orientou e acompanhou os alunos ao longo do processo de criação e desenvolvimento do site.