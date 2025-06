ULS Lezíria lança solução inovadora TeleTOD

A ULS Lezíria implementou, a 6 de maio, a TeleTOD, solução inovadora que permite a toma observada diretamente (TOD) da medicação em doentes com tuberculose pulmonar, agora realizada por videochamada. Destina-se a utentes com dificuldades de mobilidade, constrangimentos geográficos ou outras limitações.

Gustavo Reis, diretor do Serviço de Pneumologia e do Departamento de Medicina, destaca: “A TOD garante o cumprimento rigoroso do tratamento e previne o surgimento de estirpes resistentes. A adoção desta inovação na Consulta Respiratória da Comunidade (CRC) é essencial para o sucesso terapêutico e epidemiológico.”

A tuberculose continua a ser um dos principais problemas de saúde pública mundial. “Em 2023, a Organização Mundial da Saúde estimou 10,8 milhões de casos. As soluções digitais são fundamentais para melhorar o tratamento”, refere Ana Silva, enfermeira especialista adjunta.

A plataforma RSE Live, integrada no SClínico, garante segurança nas teleconsultas. “A TeleTOD é uma estratégia com enorme potencial no doente com risco de abandono do tratamento”, afirma Cláudia Lares dos Santos, coordenadora da Consulta Respiratória da Comunidade e Interlocutora para a tuberculose.

Desde a restruturação dos antigos centros de diagnóstico pneumológico (CDP) em 2024, a consulta tem vindo a modernizar-se. “Iniciámos vários projetos, entre os quais a TeleTOD”, acrescenta Cláudia Lares dos Santos.

“A deslocação diária do doente durante meses, a um local designado para a toma da medicação, nem sempre é exequível ou aceitável e há risco de abandono. Nesse sentido, a TeleTOD pode fazer a diferença”, sublinha António Veiga, médico coordenador da atividade clínica da CRC.

Elisabete Cunha, enfermeira da CRC, reforça: “Temos conseguido supervisionar tomas, detetar efeitos adversos, motivar o doente, tudo no conforto do lar. Continuamos a procurar soluções acessíveis para todos.”

“A RSE Live garante um ambiente seguro e integrado. Basta o profissional aceder ao SClínico e o utente ao SNS 24”, conclui Nuno Pedro Martins, promotor interno de telemedicina.