Arraial da UFCA regressa ao Estádio D. Manuel de Mello

No próximo dia 14 de junho, a União Futebol Clube de Almeirim (UFCA) organiza mais uma edição do seu arraial de verão, sob o mote “Verão Azul”. O evento terá lugar no Estádio D. Manuel de Mello, com início marcado para as 19h00.

A festa vai contar com muita música, além de uma seleção de comes e bebes que inclui as tradicionais bifanas e os couratos.

A entrada é livre e toda a comunidade está convidada a participar.