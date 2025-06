Associação 20kms nos nacionais

A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim começa esta quarta feira a participação nos Campeonatos Nacionais de equipas num ano histórico em que conquistou três títulos nacionais e três vice-campeonatos. Ao todo, sete das oito equipas inscritas nos Interclubes vão marcar presença em Campeonatos Nacionais.

A equipa de veteranas +45 é a primeira a entrar em prova, esta quarta-feira, 18 de junho e a de veteranos +50 masculina entra em campo no dia seguinte, 19 de junho. Os veteranos são os primeiros a entrar em campo no Complexo Nacional do Jamor, onde vão decorrer todos os Nacionais de equipas em que Almeirim participa.

Este é um novo registo histórico para o clube que mantém a politica de inscrever todas as equipas que garantem o apuramento por via do Campeonato Regional de equipas.

Como campeões regionais, apuraram-se os Sub18 masculinos, capitaneados por José Rodrigues, os seniores masculinos (escalão absoluto), capitaneados por Miguel Esteves e os veteranos +50 masculinos, também com José Rodrigues como capitão.

Como vice-campeões regionais apuraram-se os Sub16 masculinos, capitaneados por Martinho Cruz, os Sub18 femininos, também liderados pelo Martinho Cruz e as seniores femininas, lideradas por José Rodrigues.

A equipa de veteranas +45 femininas é capitaneada por Ana Paula Rosário.