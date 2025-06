Colisão entre carro e moto provoca dois feridos, um deles grave, em Almeirim

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo provocou dois feridos, um deles com gravidade, na tarde deste sábado, 21 de junho, na Rua de Alpiarça, na cidade de Almeirim.

De acordo com o Comando Sub-regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta foi dado pelas 15h41. Do acidente resultaram dois feridos: um considerado grave e outro assistido no local. A vítima com ferimentos graves, com cerca de 40 anos, foi transportada, com acompanhamento da VMER, para o Hospital de Vila Franca de Xira.

No local estiveram 11 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e da GNR, apoiados por quatro viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.

Durante os trabalhos de socorro e limpeza, o trânsito na Rua de Alpiarça esteve condicionado, circulando-se apenas por uma via.