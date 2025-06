Festival Entre Quintas começa no dia 27 de junho em Almeirim

O ‘Festival Entre Quintas’ está prestes a começar e traz a Almeirim, no coração do Ribatejo e a menos de uma hora de Lisboa, músicos de referência nacional e internacional, num encontro entre a música clássica, o jazz, o património e os vinhos da região.

O festival tem como um dos grandes objetivos levar música de qualidade para fora dos grandes centros urbanos e criar experiências inesquecíveis em espaços de enorme beleza e valor histórico. É também uma proposta aberta às famílias, com concertos pensados para diferentes gostos e idades — da música clássica ao jazz, passando por recitais intimistas e muitos momentos de celebração musical.

José Lobo de Vasconcelos, da Quinta do Casal Branco, destaca a importância da ligação ao território: “O Festival Entre Quintas é uma forma de homenagearmos a história desta casa: quem nos visita leva consigo não só a música, mas também a vivência da nossa cultura, do nosso património e a dedicação que colocamos na produção dos nossos vinhos.” E acrescenta: “É com enorme gosto que abrimos as portas da Quinta do Casal Branco às pessoas da região e de todo o país. Sintam-se convidados!”

Um dos momentos mais aguardados é o Concerto Inaugural, que terá lugar no dia 27 de junho, às 21h30, com obras de Mendelssohn e Mozart, interpretadas pela soprano Patrícia Modesto e pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, sob a direção do maestro Nikolay Lalov.

O maestro sublinha a sua expetativa para este momento: “Este concerto, tal como todo o programa, vai certamente ficar na memória de quem o viver, pela qualidade dos músicos e pela beleza e elegância dos espaços que os acolhem.” E conclui: “O diálogo entre a música, o património e o vinho cria uma experiência muito completa, que queremos partilhar com todos.”

Outro destaque é o Concerto para Família, no dia 29 de junho, às 11h00. Um espetáculo pensado para os mais novos, com o teatro musical ‘Lagarto Pintado’, baseado no cancioneiro popular infantil português, com entrada gratuita. Uma proposta que convida as famílias a partilhar a música num ambiente descontraído e acolhedor.

Com uma programação que se estende por diferentes espaços das quintas, este festival valoriza o património da região, democratiza o acesso à música e promove experiências sensoriais únicas, proporcionadas por ambientes elegantes, intimistas e acolhedores, que refletem a identidade e a riqueza cultural do Ribatejo. Celebra também o legado das quintas anfitriãs, ao homenagear as figuras emblemáticas de Maria Lívia Braamcamp Sobral e Olga Cadaval, senhoras de grande cultura e sensibilidade artística que deram renome às propriedades que administraram: a Quinta do Casal Branco e a Casa Cadaval, respetivamente.

O festival prossegue de 4 a 6 de julho, na Casa Cadaval, em Muge, com mais concertos e propostas de grande qualidade artística. Este segundo fim de semana conta com o regresso da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras e inclui concertos de jazz e de compositores ibéricos e alemães, em experiências que convidam à descoberta do território e da histórica Casa Cadaval.