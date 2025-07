Biblioteca Municipal de Almeirim promove “Férias de Verão 2025” com atividades gratuitas para crianças

Durante os meses de julho e agosto, a Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, vai dinamizar um conjunto de atividades gratuitas dedicadas às crianças no âmbito da iniciativa “Férias de Verão 2025”.

O programa inclui oficinas de expressão plástica, sessões de contos, visualização de filmes e experiências interativas com realidade aumentada. As atividades são dirigidas aos mais novos e requerem marcação prévia.

As oficinas criativas “Coração Florido”, destinadas a crianças dos 6 aos 12 anos, vão realizar-se nos dias 10 de julho e 7 de agosto, pelas 10h30. Já nas sessões de “Verão aos Contos”, as crianças dos 3 aos 6 anos vão poder ouvir e explorar a obra “O Rei Pequenino”, de Taro Miura, nos dias 17 de julho e 12 de agosto.

O cinema infantil também marca presença com a exibição do filme “Trolls 3 – Todos Juntos” nos dias 14 e 28 de julho e 11 de agosto. As sessões ocorrem em diferentes horários, às 14h30 nos dias 14 de julho e 11 de agosto e às 10h30 no dia 28 de julho.

O destaque tecnológico vai para a atividade “Bibliotic’s”, nos dias 21 de julho e 25 de agosto, pelas 10h30. Estas sessões de realidade aumentada prometem levar os mais pequenos à descoberta de novos habitats naturais.

Apesar de a participação ser gratuita, está limitada às vagas disponíveis.