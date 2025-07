Canoagem Noturna “MAIS Lezíria” em Coruche com inscrições abertas

A iniciativa “MAIS Lezíria” regressa com uma nova etapa de canoagem, desta vez em formato noturno. A atividade vai decorrer no próximo dia 19 de julho, a partir das 21h30, no rio Sorraia, em Coruche, e promete proporcionar uma experiência única de contacto com a natureza em ambiente noturno.

Com um percurso previsto de subida e descida do rio, a canoagem noturna vai ter uma duração aproximada de duas horas e conta com 40 vagas disponíveis. Os participantes vão ter a oportunidade de apreciar a tranquilidade da paisagem, bem como observar a fauna e flora do Sorraia.

A organização classifica a iniciativa como tendo um grau de dificuldade médio, indicado para jovens a partir dos 12 anos. A atividade insere-se no âmbito do projeto intermunicipal “MAIS Lezíria”, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), que tem como objetivo incentivar a prática de desporto.

As inscrições podem ser efetuadas através do site oficial da CIMLT.