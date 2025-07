Festival Entre Quintas: Crescimento de 30%

O Festival Entre Quintas Ribatejo 2025, concluiu a sua sexta edição com um balanço positivo, reunindo aproximadamente 2.000 pessoas entre os dias 27 a 29 de junho na Quinta do Casal Branco (Almeirim) e entre os dias 4 a 6 de julho na Casa

Cadaval (Muge).



Num evento que alia música clássica, património e natureza, registou-se um crescimento de quase 30% face ao ano anterior, consolidando a adesão do público a esta proposta cultural única do Ribatejo.



O Festival Entre Quintas apresentou um cartaz diferenciador e de elevada qualidade artística, com concertos que percorreram desde o repertório clássico de compositores como Mozart, Beethoven, Brahms ou Schubert, até momentos de jazz e um concerto especialmente dedicado às famílias que todos os anos faz parte da programação do Festival.



O “Concerto para Família”, de entrada livre, é um espetáculo de teatro musical infantil que convida os mais novos a viverem o festival de forma ativa e divertida. Com música ao vivo e encenação, promove o contacto com a música erudita e oferece uma experiência cultural partilhada entre crianças e adultos — uma vivência pensada também para os mais pequenos.

Ao longo dos dois fins de semana, passaram pelo festival artistas e agrupamentos de renome, como, Ensemble Darcos, o Olisipo Saxophone Quartet, e o Ensemble Atena, entre outros. A programação incluiu concertos sinfónicos, recitais intimistas e atuações de jovens talentos internacionais.



Este crescimento sustentado do festival confirma o seu impacto cultural na região e o interesse crescente do público. A organização reafirma o compromisso de continuar a apostar numa programação de excelência, acessível e inspiradora, promovendo a música erudita e contemporânea em cenários de beleza única e património histórico.



O Festival Entre Quintas é uma parceria da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras e do seu diretor artístico, Nikolay Lalov, com a Quinta do Casal Branco e a Casa Cadaval.