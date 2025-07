“Nova” corrida das cores é já este sábado. Levantamento kits

É já este sábado que se realiza a Al Cor Race & Fun e o levantamento dos kits começa hoje, depois das 15 e até às 18h30 na nova sede dos 20 kms no complexo desportivo.





A prova que este ano tem novo figurino com a realização na zona norte deve levar quase 1000 pessoas a juntarem-se da iniciativa organizada pela Associação 20 Kms de Almeirim.





A Al Cor Race & Fun da Associação 20 Kms de Almeirim abre portas as 19h30 e depois o percurso com obstáculos começa as 21h3.