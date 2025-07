Pólo Norte, Matias Damásio, Rui Veloso e Bárbara Tinoco nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo

Entre os dias 6 e 18 de agosto, Coruche volta a vestir-se de festa com a edição 2025 das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo. Concertos com grandes nomes da música nacional, tradições tauromáquicas, folclore, procissão e momentos de profunda devoção fazem deste evento o ponto alto do ano no concelho. Mais do que uma celebração religiosa e cultural, é um reencontro entre gerações, residentes, a diáspora coruchense e todos os que se identificam com o espírito de Coruche — amigos da terra, visitantes habituais ou amantes das tradições ribatejanas — num ambiente de emoção, pertença e identidade.

As festividades arrancam a 6 de agosto, com o início das novenas na Ermida de Nossa Senhora do Castelo, prolongando-se até dia 13. Durante este período, destaque para o Tríduo Solene, com a participação do Reverendo Padre Rui Cantarilho e das entidades musicais locais, como o Grupo Coral de São João Baptista e a Sociedade Instrução Coruchense.

O Dia do Fogo, a 14 de agosto, marca a entrada oficial na programação cultural. A manhã começa com a Grandiosa Alvorada e a missa em ação de graças pela Batalha de Aljubarrota. À tarde, decorre a cerimónia oficial de abertura no Parque do Sorraia, seguida de largada de bezerras e atuações de dança com a participação de associações locais, que trarão ao palco momentos de cor, ritmo e expressão artística. Segue-se a eucaristia vespertina e, à noite, o tradicional fogo de artifício sobre o rio, que antecede o espetáculo de Miguel Gameiro & Pólo Norte.

No dia 15 de agosto, celebra-se a Assunção de Nossa Senhora, com a Procissão em Honra de Nossa Senhora do Castelo, presidida pelo Arcebispo de Évora, e a bênção dos lares e dos campos. A tarde e a noite são preenchidas com o Festival Internacional de Folclore “António Neves”, com ranchos de várias regiões e a presença internacional de Espanha, e concertos de A.L.M.A. e Filhos da Terra.

O Dia do Aficionado, a 16 de agosto, é dedicado às tradições taurinas, com largadas, entrada de toiros, encierro e tourada à corda com capinhas açorianos, sem esquecer a música com atuações de Sociedade Instrução Coruchense, Matias Damásio e RockTonight.

A 17 de agosto, feriado municipal, vive-se o Dia do Campino do Sorraia, com o grandioso Cortejo Histórico e Etnográfico, homenagens, atividades ligadas à cultura campina e a tradicional Corrida de Toiros. À noite, sobem ao palco Neiva e Convidados e Rui Veloso.

O encerramento das festas acontece a 18 de agosto, Dia da Juventude, com provas de condução de cabrestos, picaria à vara larga, nova tourada à corda, e os concertos de Dyana e a banda DFB e Bárbara Tinoco. O espetáculo pirotécnico de despedida tem lugar à 01h00 na frente ribeirinha.

As Festas são organizadas pela Câmara Municipal de Coruche em colaboração com a Comissão de Festas de Coruche e a Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, celebrando a herança viva da comunidade coruchense e reforçando os laços com a diáspora que regressa neste período especial.