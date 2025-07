500 escuteiros de Almeirim e da região acampados na Serra d´Aire

Decorreu no Campo Escola de Serra d ́Aire, de 2 a 6 de julho, o Encontro Regional de Lobitos (ERL) e o Encontro Regional de Pioneiros (ERP), em regime de acampamento, que reuniram cerca de 500 escuteiros da Região de Santarém.

“Duas atividades distintas, com programas e imaginários diferentes, mas a coabitar num mesmo espaço para gestão de recursos”, assim explicou a Chefe de Campo, Diana Cardoso. A duração destes encontros regionais, foi a grande novidade que, pela primeira vez, tiveram a duração de cinco dias, assumindo desta forma um “ganho pedagógico superior”, como frisou na entrevista. “Os nossos escuteiros estão pouco tempo em campo. Cresce-se mais num dia em campo do que em 3 meses na sede”, clarificou.

O Encontro Regional reuniu 163 lobitos oriundos de 14 agrupamentos. Ao longo da atividade foram acompanhados pela fada Sininho e suas amigas, vivendo sob o lema “A Esperança num futuro Brilhante!”. Divididos pelos subcampos “Ser Luz” e “Ser Artesão”, foram ainda divididos por sete famílias.

Mariana Gameiro, Coordenadora do Covil Regional, considera que, face à duração deste ERL, existiu uma boa participação por parte dos agrupamentos. “Divirtam-se o máximo que consigam, tirem as melhores memórias daqui e façam muitas amizades”, foi a mensagem que quis deixar aos lobitos. Ao longo da atividade, foram muitos os jogos e desafios que foram superados pelo Pedrogão, Alcanena, Minde, Grutas de Santo António e pelo dia de workshops em campo. Foi desta forma, que os lobitos colaborando com a Sininho e as suas amigas fadas, ajudaram a restaurar a esperança no mundo. As noites foram também bastante animadas, com a sessão noturna de cinema ao ar livre, um jogo inspirado nas várias constelações e a mítica flor vermelha (momento noturno típico da alcateia, ao redor da fogueira).

Relativamente ao ERP, estiveram presentes 217 pioneiros, representando 24 agrupamentos. Inspirados pelo filme “Um dia depois de amanhã”, viveram estes dias sob o mote: “Superar os desafios com esperança no amanhã”. No primeiro dia, marcado pela montagem de campo, que incluiu tendas, abrigos e construção de mesas e cozinhas, foram divididos pelos sub-campos “Oceanógrafos” e “Climatologistas”. O imaginário escolhido teve como objetivo “trabalhar em equipa para conseguirem sobreviver, apoiando-se uns nos outros”, clarificou Cátia Pena, Coordenadora do Abrigo Regional. Referiu ainda que pretenderam passar a mensagem que “sozinhos, só por si não chegariam a lado nenhum, somente todos unidos.”

O ERP foi intensamente vivido em 3 fases distintas: Desafio, Superação e Novo Mundo. Foi por um jogo de cidade em Torres Novas que tomaram consciência que o planeta estava em perigo, e o Desafio foi a luta pela sobrevivência. A verdadeira Superação, foi vivida no raid de montanha que fizeram, onde caminharam ao nascer o sol e restabeleceram as comunicações cumprindo a missão que lhes tinha sido confiada. Por fim, foi necessário conhecer e reconstruir do zero um Novo Mundo, onde aprenderam em várias oficinas, técnicas básicas de sobrevivência.

Após a chegada a campo, em cada fim de tarde, era sentida a azáfama dos banhos e dos jantares, que tinham de confecionar, sem se atrasarem para as atividades da noite. Após dias cansativos, as noites foram vividas em ambiente descontraído com momentos de convívio e partilha, fosse por uma feira de doces tradicionais, uma dinâmica espiritual ou por um momento de serão escutista com músicas e guitarradas.

No sábado, com todos reunidos em campo, o fim da tarde foi marcado pela eucaristia conjunta dos dois Encontros Regionais, presidida por D. José Traquina, Bispo de Santarém. A última noite, foi para lobitos e pioneiros, o momento da grande festa, vivida num clima de grande alegria, animação e entusiasmo.

No ERL, foi sem dúvida as atividades aquáticas e a ida à piscina com saltos da prancha, as atividades mais marcantes, como referiu a lobita Matilde Félix, do Agr. 698-Marinhais. De uma forma geral, os lobitos divertiram-se muito, tendo deixado bem claro que os lobitos que não vieram deviam ter vindo.

O primeiro lugar do ERL foi conquistado pelo Bando Branco do Agr. 44-Tomar. Em segundo lugar ficou o Bando Ruivo do Agr.583- Vila Nova da Barquinha e em terceiro, o Bando Castanho também do Agr. 44-Tomar. Para a lobita Inês, guia do bando que ficou em segundo lugar, o prémio recebido foi sinal que “somos bons escuteiros e que trabalhamos bem em trabalho de equipa”.

No ERP foram premiadas as 3 melhores equipas de cada dia de jogo. O vencedor do Desafio foi a Equipa Vasco da Gama do Agr. 403-Rio Maior, o vencedor da Superação foi a Equipa Vasco da Gama do Agr. 1213-São João da Ribeira e por fim, o vencedor do Novo Mundo foi a Equipa Sta. Joana D´Arc do Agr. 52-Santarém. “Esforçamo-nos imenso para alcançar um melhor objetivo, superámo-nos!”, referiu a guia da equipa vencedora do prémio Superação.

“Além das peripécias do dia-a-dia, o momento mais marcante foi quando estivemos todos reunidos à noite a cantar músicas”, referiu com nostalgia Laura Ferreira, pioneira do Agr. 1213-São João da Ribeira, que reforçou o forte espírito de união entre todos, que sentiu neste ERP. Também a forma como se enquadrou o imaginário com as atividades, foi elogiado pelo pioneiro Zé Pedro Ferreira do Agr. 65-Torres Novas, guia da equipa que arrecadou o segundo prémio do Desafio. “Acima de tudo divertimo-nos, o prémio veio só por acréscimo”, acrescentou.

“Um acampamento destes não se monta só com mão de obra amadora, é preciso estar em rede”, sublinhou a Chefe Regional, Diana Cardoso. A atividade decorreu em estreita articulação com a Câmara Municipal de Torres Novas, com a Proteção Civil, Bombeiros e GNR, de forma a garantir a máxima segurança. “Além do plano de segurança que é obrigatório, existiu ainda um simulacro em campo”, destacou ainda.

Estes 2 Encontros Regionais de 5 dias, não teriam sido possíveis sem o trabalho incansável da equipa de staff composta por 33 caminheiros e dirigentes. Maria Luís Pita, caminheira do agrupamento 1120-Cartaxo, referiu que queria muito vir ajudar e que realmente “não há melhor maneira de começar o percurso de caminheira a ajudar e a servir, numa secção que me disse muito.” Estiveram ainda presentes cerca de 60 dirigentes que acompanharam os seus escuteiros.

No próximo ano escutista, será a vez dos Exploradores e dos Caminheiros viverem o seu Encontro Regional de 5 dias.

A Região de Santarém corresponde geograficamente à área da Diocese de Santarém, tendo agrupamentos locais em 12 concelhos: Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Entroncamento, Alcanena, Santarém, Rio Maior, Golegã, Alpiarça, Cartaxo, Almeirim e Salvaterra de Magos. Tendo em conta os censos de 2025, a Região de Santarém tem 1656 escuteiros, acompanhados por 445 adultos voluntários.