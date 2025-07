Little People abre em Almeirim 

O Little People nasceu de um sonho antigo, guardado em mim há mais de 15 anos. Na altura, tinha-lhe dado o nome de Benjamim, como quem dá nome a algo muito querido, ainda antes de o ver nascer. Mas a vida levou-me por outros caminhos e esse sonho ficou ali, adormecido numa gaveta. Sempre com a esperança de que um dia encontrasse o seu tempo certo”, começa por contar Sara da Conceição Matias.

A coordenadora reforça que “O nosso tempo chegou agora. Chegou com a vontade de fazer diferente. De olhar para as crianças não apenas como alunos, mas como pessoas inteiras. De lhes dar um lugar onde possam respirar, rir, crescer com leveza, sem deixarem de aprender, claro, mas aprendendo também a serem felizes. O ritmo da infância tem vindo a ser atropelado por exigências que não são de criança. E nós, no Little People, queremos devolver-lhes o direito a serem exatamente isso: crianças.”

Este é um projeto que é também familiar. A Beatriz, filha de Sara, é assistente social e é a parceira de alma neste projeto. Partilham o mesmo olhar sobre a infância, a mesma urgência de fazer mais e melhor. Querem muito mais do que ajudar nos trabalhos de casa, querem ajudar a formar adultos empáticos, conscientes, respeitadores, humanos.

“No Little People, os manuais existem, mas os valores também. E é esse equilíbrio que faz deste espaço uma segunda casa, onde se aprende com o coração, onde se escuta com atenção, onde se acolhe com verdade”, sublinha.

“O Little People nasceu de uma convicção muito simples, mas profunda: as crianças são pessoas. Pessoas pequeninas, sim, mas pessoas. Na nossa sociedade, muitas vezes as crianças são vistas só como crianças, com pouca voz e pouco voto. Mas nós acreditamos que elas merecem ser respeitadas exatamente como são: pessoas, ainda que pequeninas. Este nome é um lembrete diário de que, antes de serem crianças, são pessoas com direitos, sentimentos, pensamentos e uma dignidade imensa. E é esse respeito, pelo seu tamanho, pelo seu mundo, pela sua essência, que queremos cultivar. Por isso, Little People: um espaço que acolhe, escuta e valoriza cada criança como uma pequena grande pessoa, cheia de potencial e dignidade”, explica Sara ao Jornal O ALMEIRINENSE.

Sara não é de Almeirim, não foi uma escolha ao acaso: “É uma terra que pulsa calma, onde a simplicidade e a bondade das pessoas se sentem no ar. É aqui que os meus pais moram, e foi ao vir a Almeirim todos os dias que comecei a criar uma ligação muito especial a este lugar. Também é aqui que os meus filhos estudam e têm os seus amigos. Aqui crescem num ambiente tranquilo, seguro, rodeado de gente boa.”

Escolhi Almeirim porque queria acompanhar o seu crescimento de perto, ser parte ativa das suas vidas. E, ao mesmo tempo, queria estar presente para a minha mãe e para a minha tia, que são pilares da minha vida e, ao mesmo tempo, pela idade que já têm e por a minha família estar maioritariamente em Lisboa, eu sou também o pilar delas.

Sara da Conceição Matias trabalhava em Santarém e deslocava-se, diariamente, a Almeirim para ir buscar os meus filhos à escola. Com o tempo, percebeu que precisava de mudar, não só por necessidade, mas por amor. Para estar verdadeiramente presente para aqueles que mais importam. A minha família. Pelo que a empresária é taxativa: “Almeirim é o lugar onde posso estar com quem amo e onde construo, também, um projeto cheio de sentido e alma.”

Sara é lisboeta, nascida e criada. Cresceu no ritmo intenso da cidade, entre ruas apressadas e sonhos bem alinhados. O percurso profissional começou no Grupo L’Oréal, onde viveu uma da fase marcante. Esteve também ligada ao universo da alta perfumaria, na Parfuns & Beauté, em Miraflores, onde passou por marcas como Cacharel, Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein e tantas outras. Mais tarde, ainda dentro do Grupo L’Oréal passou para o segmento da dermocosmética, na Cosmética Ativa. Esteve sempre ligada ao lado comercial, marketing, merchandising e, sobretudo, à formação: ensinava com paixão todos os dossiers de gama das marcas.

Há 12 anos, mudou-se para o distrito de Santarém. Veio à procura de outra coisa: calma, espaço, tempo. Queria oferecer aos filhos uma infância mais lenta, mais presente, mais verdadeira. Escolheu Almoster, uma vila pacata, longe do rebuliço da cidade, mas perto de tudo o que realmente importa.

“Continuei a trabalhar, entre Lisboa e casa, até que a pandemia chegou e tudo mudou. A vida trocou-nos as voltas e nesse momento percebi que os meus filhos precisavam mais de mim do que qualquer carreira. Pus tudo em pausa. Abracei o papel de mãe por inteiro, com presença e entrega”, descreve.

“Sou também formadora, com curso tirado no ISLA, e essa vontade de partilhar, de ensinar, de tocar vidas, nunca desapareceu. Hoje, toda essa experiência, todo esse caminho, toda essa verdade… mora no Little People”, assume Sara.

No Little People oferecem mais do que serviços. Oferecem presença, atenção e um verdadeiro compromisso com o bem-estar e o crescimento das crianças.

Temos apoio ao estudo diário, com possibilidade de estudo individualizado e damos resposta às necessidades de cada criança, ao seu ritmo e ao seu modo. Dispomos também de transporte, refeições equilibradas e atividades pensadas para estimular corpo, mente e coração. Entre elas, destacam-se as atividades de expressão plástica, momentos de relaxamento, como o yoga. Apoio a trabalhos manuais, e até um serviço muito procurado e valorizado: o apoio aos trabalhos das disciplinas de EV (Educação Visual) e ET (Educação Tecnológica), tantas vezes difíceis de gerir em casa e que aqui são realizados com dedicação e orientação. Mais do que cumprir tarefas, queremos proporcionar experiências. Queremos que as crianças cresçam com criatividade, responsabilidade, afeto e liberdade. Contamos com uma equipa multidisciplinar de excelência. Professores, psicóloga, assistente social, mas acima de tudo, pessoas com vocação. E isto faz toda a diferença. Porque trabalhar com crianças não é apenas uma profissão: é uma entrega, uma forma de estar e de sentir”, conclui.

Contactos:

www.littlepeoplementescriativas.pt

littlepeople@outlook.pt

933 292 985