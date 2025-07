GNR detém homem por burlas qualificadas, abuso de confiança e apreende vários carros

Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Coruche da GNR deteve, no passado dia 14 de julho, um homem de 52 anos pelo crime de burlas qualificadas e abuso de confiança, no concelho de Albufeira.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção surge no âmbito de uma investigação que decorria desde março de 2025, relacionada com burlas no contexto de compra e venda de veículos. No decurso das diligências, os militares da GNR cumpriram um mandado de detenção em Albufeira e realizaram uma busca a um stand de automóveis no Seixal.

Na sequência da operação, foram apreendidos vários veículos nos distritos de Santarém, Lisboa, Viseu, Setúbal, Braga e Coimbra, resultando na apreensão de 26 veículos automóveis, avaliados em cerca de um milhão de euros; um motociclo; dois telemóveis e cinco computadores.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Benavente, no dia 15 de julho, para aplicação das medidas de coação.

A ação contou com o apoio de militares da Estrutura de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais de Santarém, Lisboa, Viseu, Setúbal, Braga e Coimbra, da Unidade de Ação Fiscal (UAF), do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e do Núcleo de Apoio Operativo (NAO) do Comando Territorial de Santarém, bem como do Subdestacamento Territorial de Albufeira, do Comando Territorial de Faro.