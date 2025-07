Onda de calor: Termómetros vão chegar aos 40º nos próximos dias

O calor está de volta e em força ao concelho de Almeirim e à região. As temperaturas máximas previstas ao longo dos próximos dias vão chegar aos 40º Celsius e as mínimas a rondar os 20ºC, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, a partir de quinta-feira, dia 24 de julho, está prevista uma subida das temperaturas devido à deslocação do anticiclone localizado na zona dos Açores e transporte de massa de ar quente no norte de África.

“Prevê-se que o anticiclone localizado a sudoeste da região dos Açores se desloque gradualmente para leste/nordeste, intensificando e estendendo-se gradualmente em crista para o Golfo da Biscaia a partir de dia 24, e eventualmente para a Europa Central a partir de dia 25 ou 26”, refere o IPMA em comunicado.

O IPMA adianta que esta situação em “conjunto com uma região depressionária entre o norte de África e a Península Ibérica, origina sobre Portugal continental, o transporte de massas de ar quente e seco provenientes do interior da Península Ibérica, que a partir de dia 26 tendem a afetar igualmente o arquipélago da Madeira”.

No concelho de Almeirim, a temperatura máxima atinge aos 35ºC já amanhã e progride até aos 39ºC no sábado, dia 26 de julho. A partir de domingo há um ligeira descida até aos 36º e na terça-feira, dia 29 de julho, sobe para os 40º, devendo rondar os mesmos valores até quinta-feira, dia 31 de julho. As temperaturas mínimas ao longo destes dias vã rondar os 15º e os 22ºC.