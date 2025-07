Padeiro que agrediu militar da GNR em Almeirim começa a ser julgado pelo Tribunal de Santarém

Um padeiro que agrediu com uma cabeçada no nariz um militar da GNR do Posto Territorial de Almeirim, que estava fora de serviço, após o ter ameaçado e insultado, vai começar a ser julgado pelo Tribunal de Santarém.

Segundo a Rede Regional, os factos do crime ocorreram em julho de 2022, quando quatro guardas do posto de Almeirim se dirigiam a um bar na cidade, tendo sido interpelados pelo arguido, que se dirigiu a um dos militares em tom ameaçador, devido a desentendimentos anteriores entre ambos.

Após ter sido alertado pelo militar de que o seu comportamento poderia trazer-lhe problemas por se encontrar em pena suspensa, o padeiro terá desferido uma cabeçada no nariz do guarda, que respondeu com vários murros para se defender. Os restantes militares intervieram para separar os dois homens e afastar o agressor do local, mas o padeiro acabou por regressar momentos depois ao interior do estabelecimento de diversão noturna, onde os guardas já se encontravam.

Perante a continuação das ofensas verbais, foi chamada uma patrulha da GNR de Almeirim, tendo o homem, de 35 anos, se atirado para o chão alegando estar a ser agredido pelos militares.

O arguido, atualmente recluso no Estabelecimento Prisional das Caldas da Rainha, está acusado pelo Ministério Público de quatro crimes: ofensa à integridade física agravada, injúria agravada e dois crimes de ameaça agravada, e irá agora responder em tribunal por este caso.