MEMÓRIA: Muito bonito por fora mas muito sujo por dentro

No período reservado ao público da última reunião de Câmara de segunda-feira 2 de julho, Manuel Carolino Lucas usou da palavra para alertar o Executivo para o estado de degradação do edifício do Instituto da Vinha e do Vinho: “Um dia destes chegava com o rancho da Casa do Povo durante a noite e fiquei a apreciar o IVV com aquelas luzes vermelhas a iluminá-lo. Depois conclui que o IVV é como algumas senhoras – muito bonitas por fora mas muito sujas por dentro!”.

O vice-presidente Pedro Ribeiro na ausência de Sousa Gomes respondeu que o IVV “está a cair e vai cair”. Que as Câmaras Municipais não têm capacidade financeira para o adquirir e que nesta matéria, os sucessivos governos têm sido incompetentes na gestão do seu próprio património”

Por sugestão do vereador da CDU, Aranha Figueiredo foi decidido contactar a ESTAMO-participações imobiliárias SA, empresa que detém o edifício no sentido de solicitar uma reunião para mostrar interesse em usufruir do património.

Na mesma sessão, Elias Rodrigues recordou a visita ao Instituto Da Vinha e do Vinho de Almeirim do então Ministro da Agricultura Capoulas Santos em junho de 1999 para a assinatura da constituição da Associação do Centro Histórico Vitivinícola Nacional de Almeirim (ACEVA) com sede na rua de coruche e cuja a musealização destes espaços chegou a estar contemplada.

A 15 de julho de 1999, “O Almeirinense” dava conta desta visita e da constituição da ACEVA: <<será um museu monográfico e especializado, porque representará não só a História da Instituição como do próprio produto, ou seja, o vinho. Para além do museu, o Centro Histórico Vitivinícola Nacional de Almeirim será composto por mais três núcleos, nomeadamente, a Enoteca (onde estarão os vinhos com denominação de origem e os vinhos regionais do país), o Centro de Documentação Histórica (será o arquivo histórico do IVV) e a Oficina destinada à manutenção das peças museológicas e onde se pretende desenvolver uma vertente de formação profissional. Para a implementação do projeto foi constituída uma Associação Cultural de direito privado e sem fins lucrativos que tem como sócios fundadores, o Instituto da Vinha e do Vinho, a Câmara Municipal de Almeirim, a Região de Turismo do Ribatejo, a Comissão Vitivinícola Regional Ribatejana e a Associação da Rota da Vinha e do Vinho Ribatejano>>.

A escritura que constituiu a ACEVA foi lavrada a 29 de junho de 1999 mas não chegou a conhecer a luz do dia.





In “O Almeirinense” de 15 de julho de 2012