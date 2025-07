União de Almeirim sem equipa sénior na temporada 2025/2026

O União Futebol Clube de Almeirim anunciou que não irá constituir equipa sénior de futebol masculino na época desportiva 2025/2026. A direção do clube justifica a opção com a necessidade de garantir a sustentabilidade financeira do clube e proteger o seu futuro.

Em comunicado, o clube detalha que durante os últimos dois meses a direção tentou construir um plantel competitivo, conversando e convidando jogadores, mas “o desejado pelo clube não era compatível com o pretendido pelos jogadores”. O UFCA revela ainda que ocorreram situações de atletas que “se tinham comprometido com o União e acabaram por voltar atrás”, inviabilizando a estabilidade necessária para avançar.

Perante este cenário, o União FC Almeirim optou por não formar equipa sénior, sublinhando que “o clube deverá ser, em primeiro lugar, um orgulho e uma honra jogar, antes de se pensar no que pode ajudar mensalmente os seus jogadores”.

Apesar desta decisão, o clube mantém o foco no futuro e anuncia quatro objetivos internos para melhorar o Estádio Dom Manuel de Mello durante 2025/2026: Recuperar e reativar dois balneários de apoio; Recuperar e reativar a lavandaria e rouparia; Substituir a iluminação elétrica do estádio; Suportar os encargos mensais de utilização do Dom Manuel de Mello.

A direção agradece ainda a todos os atletas que aceitaram fazer parte do plantel sénior e deseja sorte para o futuro, deixando em aberto o regresso da equipa sénior num momento mais favorável para o clube.