Paço dos Negros regressa ao INATEL para lutar por títulos

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros anunciou que na próxima época desportiva irá regressar às competições da Fundação INATEL, deixando de competir na segunda divisão da Associação de Futebol de Santarém.

A decisão surge com o objetivo de “lutar por títulos todas as épocas”, contando para isso com o apoio dos sócios e adeptos do clube, sublinha a direção em comunicado.

“Somos um clube com um palmarés de respeito no INATEL, quer a nível distrital, quer nacional, e vamos trabalhar para honrar essas conquistas do passado”, refere a nota do Paço dos Negros, reforçando a ambição de voltar a conquistar troféus, de manter viva a história e o espírito competitivo do clube.

O Almeirinense apurou que o pesado castigo aplicado pela Associação de Futebol de Santarém na temporada passada, que obrigou o clube a realizar vários jogos à porta fechada e resultou na perda de receitas importantes, foi também um fator decisivo para esta mudança.

A equipa já garantiu a continuidade da equipa técnica, bem como de vários jogadores da temporada passada. Com esta mudança, a equipa pacense quer garantir um projeto desportivo sustentável e focado em resultados.

A equipa de Paço dos Negros conta com um palmarés recheado: Dois campeonatos nacionais INATEL (2005/2006 e 2006/2007); Três campeonatos distritais INATEL (2005/2006, 2013/2014 e 2014/2015); Uma Taça de Campeões da Fundação INATEL (2013/2014) e uma Taça da Amizade (2015/2016).

Foto: Maurício Junior