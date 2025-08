GNR detém 49 pessoas e deteta mais de 400 infrações rodoviárias no distrito de Santarém

O Comando Territorial de Santarém da GNR realizou, entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, várias ações de fiscalização e patrulhamento em todo o distrito, que resultaram em 49 detenções e na deteção de mais de 400 infrações rodoviárias.

Segundo a nota enviada pela GNR, estas operações tiveram como objetivo o combate à criminalidade, à sinistralidade rodoviária e à violação de normas de âmbito contraordenacional.

No total, foram 49 pessoas detidas, com destaque para: 24 por condução sob o efeito do álcool; Nove por condução sem carta; Seis por resistência e coação sobre funcionário público; Cinco por desobediência; Uma por violência doméstica.

Durante este período foram detetadas 427 infrações, entre as quais: 59 por falta de inspeção periódica obrigatória; 57 por estacionamento indevido; 33 por anomalias na iluminação ou sinalização; 22 por uso do telemóvel durante a condução; 19 por condução com álcool acima do permitido; 19 infrações relacionadas com tacógrafos; 18 por falta de seguro; 16 por não utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças.

Durante esta semana foram registados 81 acidentes de viação, dos quais resultaram: Três feridos graves e 14 feridos ligeiros.

A GNR elaborou ainda 12 autos de contraordenação: Sete no âmbito da defesa da floresta contra incêndios; Três relacionados com legislação policial; Dois por consumo de estupefacientes.