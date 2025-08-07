Homem de 31 anos suspeito de atear fogos foi detido

O Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, com o apoio do Grupo de Trabalho Para a Redução de Ignições da Região Centro Litoral, deteve ontem, um homem de 31 anos, suspeito da autoria de, pelo menos, quatro crimes de incêndios florestais, ocorridos no concelho de Ourém, nos meses de junho e julho, nomeadamente nas datas de 26 de junho e 1, 17 e 19 de julho.

O suspeito ateou o fogo com a utilização de artefactos retardadores, numa zona com vasta mancha florestal, povoada com pinheiro bravo, carvalhos, eucaliptos e mato, existindo na proximidade vários aglomerados habitacionais e complexos comerciais. A área ardida foi considerável.

Não fosse a rápida e eficaz intervenção dos bombeiros locais o incêndio poderia ter tido proporções mais gravosas.

A investigação tem ainda suspeitas que este homem seja o autor de outros incêndios florestais ocorridos no mesmo concelho, considerando o padrão espácio-temporal e o modus operandi.

O detido, residente na zona de Ourém, não tem antecedentes criminais.

Vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.