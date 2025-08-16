Fogos: Ajuda de Malta vai ficar em Almeirim

Já estarão a caminho de Portugal duas aeronaves da Suécia, que estavam estacionadas na Bulgária, no âmbito da ativação do mecanismo Europeu de Proteção Civil feito por Portugal na sexta-feira, apurou a CNN Portugal.

Os meios cedidos deverão estar operacionais já este domingo.

Fonte oficial confirmou ainda à CNN Portugal que, além das aeronaves, 40 bombeiros de Malta vão estar posicionados em prontidão na zona de Almeirim, na Força Especial de Bombeiros na zona industrial.



Estes operacionais vão estar divididos em dois turnos até dia 15 de setembro.

Entretanto, o Sistema de Satélite Copernicus vai permanecer em funcionamento.

A Comissão Europeia tem assegurado contacto permanente com Portugal e já lamentou a morte do ex-autarca de Vila Franca do Deão.



