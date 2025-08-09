Homem em estado grave após queda de telhado na Raposa

Um homem de cerca de 50 anos foi este sábado, dia 9 de agosto, transportado de helicóptero do INEM para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após sofrer ferimentos graves na sequência de uma queda de telhado, na freguesia da Raposa, concelho de Almeirim.

O alerta foi dado por volta das 11h30. A vítima estaria a lavar o telhado quando caiu de uma altura de 4 a 5 metros. O homem foi estabilizado no local pelas equipas de socorro e foi depois helitransportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se encontra internado.

No local estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas e o meio aéreo do INEM.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.