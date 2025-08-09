Almeirim vai receber as Missões Familiares Católicas de 11 a 15 agosto.
Estas Missões são iniciativas que buscam envolver famílias na vida e missão da Igreja, levando o amor de Deus para o mundo através do testemunho e do serviço. Essas missões podem também ocorrer de diversas formas, desde atividades dentro da própria comunidade até ações mais amplas de evangelização e serviço social.
Em Almeirim o programa é este as entradas são livres.
2ª f | 11 de Agosto 21:30 | Cantata a Nª Senhora
(Praça das Laranjeiras)
3ª f | 12 de Agosto 21:30 | Terço Vivo
(Jardim da República)
5ªf | 14 de Agosto 21:30 | Teatro
(Cineteatro- Jardim da República)
2ªf, 3ªf e 4ªf 19h | Missa
(Igreja de São João Baptista)
5ªf |14 de Agosto 11:00 | Missa
(Capela Santa Casa da Misericordia)
6ªf | 15 de Agosto 11:30 | Missa
(Igreja de São João Baptista)
Últimas:
Missões Familiares Católicas em Almeirim
Ainda há bilhetes: Remember ALLmeirim é hoje
Juvenis UFCA: Vitória frente a equipa japonesa
Aluno de Almeirim premiado
PARA HOJE / 9.AGO
Dois almeirinenses no Campeonato do Mundo de ténis
Clube da terra de Daniel Bragança recebe clube da terra de Rui Borges
População deve evitar utilização da água da Vala Real após descarga de origem desconhecida
Almeirim volta a entrar em aviso amarelo com temperaturas elevadas e poeiras do Norte de África
Exposição “Sabores e Tradições: Confrarias em Imagens” chega a Almeirim
Chamusca lança novo website institucional
PARA HOJE / 8.AGO
Presidente da República promulga lei que proíbe uso de smartphones nas escolas
Incêndios: Governo renova situação de alerta até dia 13
Detido homem de 31 anos suspeito de atear fogos
Adolescente agredido na Zona Norte em Almeirim
Paula Aranha é candidata pelo Chega à Junta de Almeirim
Rita Paciência bate recordes distritais de lançamento de martelo nos Campeonatos de Portugal
Chamusca atribui Vale Estudante 25/26
Almeirim vai receber as Missões Familiares Católicas de 11 a 15 agosto.