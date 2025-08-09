Missões Familiares Católicas em Almeirim

Almeirim vai receber as Missões Familiares Católicas de 11 a 15 agosto.



Estas Missões são iniciativas que buscam envolver famílias na vida e missão da Igreja, levando o amor de Deus para o mundo através do testemunho e do serviço. Essas missões podem também ocorrer de diversas formas, desde atividades dentro da própria comunidade até ações mais amplas de evangelização e serviço social.



Em Almeirim o programa é este as entradas são livres.

2ª f | 11 de Agosto 21:30 | Cantata a Nª Senhora

(Praça das Laranjeiras)



3ª f | 12 de Agosto 21:30 | Terço Vivo

(Jardim da República)



5ªf | 14 de Agosto 21:30 | Teatro

(Cineteatro- Jardim da República)



2ªf, 3ªf e 4ªf 19h | Missa

(Igreja de São João Baptista)



5ªf |14 de Agosto 11:00 | Missa

(Capela Santa Casa da Misericordia)



6ªf | 15 de Agosto 11:30 | Missa

(Igreja de São João Baptista)