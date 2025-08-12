Almeirim vai acolher as Missões Familiares até 2027

Desde 2022 que as Missões Familiares têm levado fé e esperança a várias comunidades. Este ano, a iniciativa arranca em Almeirim, onde vai permanecer até 2027. Seis famílias, acompanhadas por amigos e jovens, participam neste projeto que combina ação espiritual, apoio comunitário e atividades lúdicas.

Durante a semana de missão, o grupo divide-se em equipas específicas, a de chefia e logística, a espiritual, a lúdica e a de teatro. As manhãs são dedicadas a visitas porta a porta com a imagem de Nossa Senhora, enquanto as tardes se destinam a lares, escolas, ATL’s, jardins de infância e à preparação do teatro final.

Teresa Barata, coordenadora das Missões Familiares, destaca a importância desta vivência. “Participar nas Missões Familiares é uma experiência profunda de fé, de encontro com o outro e de sair da nossa zona de conforto. Muitos jovens já preferem esta semana às férias tradicionais”, afirma.

A missão, que conta com cerca de 65 participantes alojados na escola EB 2,3 Febo Moniz, tem como objetivo levar conforto e espiritualidade à população, especialmente às que residem em locais que parecem esquecidos. “Tem sido uma experiência fantástica levar Nossa Senhora e Jesus a quem mais precisa”, acrescenta.