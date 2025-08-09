PARA HOJE / 9.AGO

Há sempre, pelo menos, duas situações de mudança. Eu posso mudar mantendo-me no mesmo caminho, mas agora começando a vivê-lo de outro modo, uma espécie de conversão interior, uma reforma por dentro, ou posso mudar mesmo de caminho. E as duas coisas são mudanças, mas a mudança que é pedida não é necessariamente a de “partir para outra”, como se costuma dizer, às vezes a mudança oportuna é a interior, o que não é menos exigente, é muito mais fácil fugir para a frente.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt